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社會 社會焦點 保障人權

懷疑兒遭霸凌！父拿武士刀到校嗆「全部殺了再來賠錢」判拘役

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方接獲校方報案，到場將鄭男壓制逮捕。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者郭玗潔／台中報導

台中市某國小1名鄭姓家長懷疑就讀5年級的兒子遭霸凌，竟帶武士刀參加學校召開的協調會議，並在會議中揮舞武士刀，恐嚇在場主任和家長說「還是我全部把你們殺了再來賠錢」，導致校方緊急廣播全校師生緊閉門窗躲避，度過恐怖的1.5小時。全案台中地院簡易判決，依鄭男犯恐嚇危害安全罪，處拘役59日，可易科罰金5萬9千元。可上訴。

據了解，32歲鄭姓男子的兒子念小學5年級，今年2月20日下午放學時由姑姑（鄭男胞妹）前去接送，聽見孩子疑似遭到其他同學的言語譏諷，懷疑孩子在校被霸凌，便將此事告知鄭男，鄭男遂向校方要求查明。但校方調查後認為應是誤會，孩子本身也說明並無霸凌情事，校方便召開協調會議，請鄭男和其他4位家長來校參與。

鄭男於是在22日上午10時許前往國小參加會議，過程和其他4名家長、總務主任發生爭執，竟情緒激動拿出武士刀揮舞恫嚇「不然那支刀拿出來殺一殺，看多少錢林北賠啦」、「不然叫警察來啦，不然等下林北怕棟美條(忍不住)」、「X你娘，你們去打聽我混哪裡的」、「還是我全部把你們殺了再來賠錢」，讓校方嚇得趕緊報警，也緊急對全校52個班級、近1500名師生進行廣播，要求所有師生不要離開教室，大家躲在教室裡度過驚恐的1.5小時。

而後鄭男見警方到場，趕緊將武士刀丟棄緊鄰校園的排水溝，並蹲在地上，囂張氣焰全無。經學校工友將武士刀拾回，警方當場查獲武士刀、一袋高爾夫球桿，不過鑑識後發現武士刀還沒開鋒，只能算是鈍器、不屬於危險物品。

▼ 警方鑑識發現鄭男的武士刀沒有開鋒，為鈍器、非屬危險物品。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

鄭男在警詢、偵查時皆坦承犯行，法官認為他以言語恐嚇，讓主任、家長等5人心生畏懼，審酌他經商、經濟小康等情，依犯恐嚇危害安全罪，處拘役59日，可易科罰金5萬9千元。可上訴。

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