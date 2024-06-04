綠委曝花東建設三案6前提　無專業交通評估「就是窒礙難行」

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者周宸亘攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前提出「花東交通三法案」，預計花費高達2.5兆元，傅也放話這會期一定會三讀，不僅民進黨有意見，國民黨立委也有異音。對於相關經費計算方式，綠委吳思瑤今（4日）受訪時表示，現在花東三大交通建設財源處理方式不盡相同，且交通評估，路線怎麼走、工法如何、可行性評估、環評、原住民部落諮商都付之闕如，很難進行下一步財源籌措。

昨日與行政院長卓榮泰餐敘，吳思瑤受訪時還原，整場下來關鍵字就是打詐四法，卓榮泰一再代表行政院期勉也勞煩所有委員，行政立法一體、分進合擊，向詐騙集團宣戰，全面綜合可以使用的政策工具，協助政府打擊詐騙，用相關法制作業，一口氣四個法案配套都是重中之重，期待在會期結束、7月16日前完成立法。

吳思瑤指出，另一個關鍵詞就是花東交通建設3法案，昨天也有交通委員會立委、交通部長在席，關心財政能否負擔、是否依據財政紀律相關規劃提出三個法案；第二就是交通建設都有繁複縝密、講究專業的評估期程，包括可行性評估、綜合規劃、環評、要經過原民部落必須進行的諮商，這些程序都有沒有辦法在現在的三大法案進行？

對相關議案，吳思瑤表示，大家經過多元對話也有相當共識，這三案目前在財源籌措、交通評估都付之闕如，窒礙難行。作為執政團隊，行政立法一體，如果逾越行政權線，立委也不能粗糙立法，此時此刻每天都是戰鬥的日子，但依舊以保持善意與誠意溝通。

對於媒體稱執政黨要轉守為攻？吳思瑤表示，其實這是比較過度解讀，民進黨都沒有要去做什麼攻擊，反而是因為現在行政團隊已經上路，黨團擁有政策發言權、議案的話語權，所以能主動出擊、端出政策，「我們沒有要做什麼攻擊性發言」，希望大家都能攻守俱佳，在誠意與善意的前提下與在野黨擴大合作。

而花東三案經費計算方式，吳思瑤表示，現在花東三大交通建設財源處理方式不盡相同，有的是引進國際BOT、有些是一般公務預算，過去他們提的是特別預算，現在的修正後版本把特別預算拿掉了，但若用一般預算，公務預算的餅就這麼大，是否會排擠其他建設？

吳思瑤指出，若用BOT，制度設計及標規進行方向都是後面階段，重要的是這三大交通建設有無詳盡的專業交通評估，路線怎麼走、工法如何、可行性評估、環評、原住民部落諮商都是規劃前提。

吳也強調，交通建設的第一步要有完備的規劃，可現在看來三大花東交通建設法案都在初步交通規劃上付之闕如，很難進行下一步財源籌措，這就是基本交通建設的ABC。