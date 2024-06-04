重申對花東3法態度　黃國昌「恪守財政紀律」：不贊成用特別預算

▲民眾黨團總召黃國昌。（圖／記者袁茵攝，下同）

記者袁茵／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁提花東3大交通法案「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道6號東延花蓮建設特別條例草案」，希望會期結束前「一定過」，結果黨內意見分歧。民眾黨團總召黃國昌4日重申對「花東3法」態度，強調不贊成使用特別預算方式，須恪守財政紀律。

柯文哲4日上午7時30分到立法院民眾黨團與8名立委開會，部分委員各自在9時10分左右離開辦公室，只剩柯文哲、黨團總召黃國昌在辦公室。而柯文哲約於10時離開辦公室後，針對傅崐萁的花東3法相關問題並未正面回應，黃國昌則於10時30分出面接受媒體訪問。

被問到黨團對於花東3法態度，民進黨團總召柯建銘喊話綠白可以坐下來談，前提是撤回花東3法？黃國昌回應，柯建銘態度反覆，過去在審國會改革法案前，柯建銘稱要先處理有關花東快速道路、環島高鐵的事情，國會改革法案可以緩一緩，當時柯建銘在黨團協商的態度非常清楚，甚至連傅崐萁都覺得柯建銘竟要用賄賂方式，阻擋國會改革法案推進。

黃國昌表示，不管如何，回到最重要的問題，民眾黨團在這會期列出優先法案時，也有負責任跟社會報告，跟在野黨所在合作的法案3大重點為「國會改革」、「吹哨者保護法」、「財政收支劃分法」，這些攸關台灣民主制度、司法改革或財政紀律，都是最優先、最重要的法案。

黃國昌提及，至於所謂花東3法，對於民眾黨團來講，本來就不是綁在一起全體看待，因為3個特別條例都要考慮到合理性、可行性，因此過去民眾黨已有清楚表達，在花東快速道路的這件事上，「我們不贊成用特別預算的方式，要求必須恪守財政紀律，這個是我們向來的主張與看法。」

黃國昌指出，至於環島高速鐵路的事，等新的交通部部長上任，由新的交通部長表達專業看法後，才會再進行進一步評估，相信過去在黨團協商時，民眾黨團對這件事的態度，已經表示非常、非常清楚。

媒體追問，傅崐萁稱要徹查8年弊案，民眾黨主席柯文哲3日影片中表示「並非第一優先」，此外在野特偵組、花東3法，藍白態度都不一致，是否想撕掉「小藍」標籤？黃國昌認為，民眾黨基本態度是就事論事，對於一個立委來講，不管是在民主憲政體制下，或一般國民期待，在立院裡好好監督行政機關，避免行政機關違法濫權、貪污腐敗，本來就是立委應該要去盡的職責。