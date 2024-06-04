綠白互釋善意　吳思瑤曝打詐4法討論狀況：過去爭執無礙未來合作

記者杜冠霖／台北報導

新閣揆卓榮泰將打詐四法列為優先法案，本週起立法院司法法制委員會也排審相關議案，在日前朝野激烈衝突後，綠白雙方也釋出合作善意，綠委吳思瑤今（4日）表示，昨天在討論過程非常有效率，議案溝通也非常有品質，這邊要謝謝黃珊珊。昨天黃國昌也有與會討論，過程非常平和，這是好的開始，民進黨願意跟任何一個政黨強化合作。

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／記者周宸亘攝）



吳思瑤表示，大家可以觀察，在國會擴權法案激烈攻防後，執政黨一再釋出善意，一再提出現在是坐下來朝野對話時刻，不要再鬥下去，要開始合作，這個訴求大家可以觀察這幾天的黨團記者會都不斷在釋放這樣的善意、遞出橄欖枝。

吳思瑤指出，司法委員會由鍾佳濱排案，包括《洗錢防制法》與《通保法》修正草案、「科偵法」草案等都會在這週詢答，也希望進入逐條，在討論中也非常感謝民眾黨立委黃珊珊都有到場，對條文具體進行討論，有歧異的部分都花時間跟行政部門磋商好的條文，或用附帶決議方式督促行政部門。

吳思瑤強調，昨天在討論過程非常有效率，議案溝通也非常有品質，這邊要謝謝黃珊珊。昨天黃國昌也有與會討論，過程非常平和，這就是朝野合作好的開始，優先從民生必需的法案，民進黨願意跟任何一個政黨強化合作。

至於是否繞過黃國昌跟民眾黨合作？吳思瑤直言，不會。她表示，現在民眾黨的總召就是黃國昌，會在議案上創造可以溝通對話的機會，議案選擇很重要，若這些法案政策相對政治性較低、也沒有爭議，都是民生優先，民進黨團跟在野黨的黨鞭乃至於個別委員的溝通對話都重要。

吳思瑤指出，即便國會擴權法案跟黃國昌有爭執，這都無礙未來創造更多合作的機會，大家都要為人民做事服務社會，確保這前提，就沒有什麼疙瘩是無法衝破、沒有什麼困境無法解決，我們一樣正向、善意、誠意。