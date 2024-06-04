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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁稱花東三案BOT「政府免出錢」　綠委揭真相：不是外行就是邪惡

▲▼卓榮泰赴立法院備詢-傅崐萁。（圖／記者黃克翔攝）

▲國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨立院黨團總召傅崐萁日前提出「花東交通三法案」，預計花費高達2.5兆元。傅則稱，可推動國內、國際BOT，政府零出資，只要有決心馬上就可以招標。對此，綠委王定宇今（4日）痛批，這種說法不是外行無知，就是邪惡欺騙，錢坑三法明訂，若沒人BOT，政府還是要編預算；且沒有綜合規劃、風險評估等，就要限政府十年內，在充滿破碎帶和斷層的花東蓋高速鐵路、花東快鐵、打通中央山脈，這真的是在給「一條安全回家的路」？

對於傅崐萁稱BOT、政府免出錢，王定宇表示，錢坑三法裡面明訂，如果沒人要來BOT，政府還是要編預算執行。且BOT的參與者必須有利可圖，花東快鐵、花東高鐵、打穿中央山脈，不僅工程難度極高，投入金額甚鉅，人口（經常性潛在消費者）遠低於台灣西部，並非合宜的BOT標的。天下沒有白吃的午餐，就算是現在台灣西部的台灣高鐵BOT案，也是數千億的銀行聯貸，每年要繳付利息數十億，這些都是成本。

王定宇稱，能不計投資報酬率的國際投資他國基礎建設，只有中國那個在全球用各國債權影響各國主權的「一帶一路」了。至於白營主張改用年度預算處理，王表示，重點在這三案都沒有經過科學評估，沒有經過委員會細緻討論，何況若以10年的年度預算支付傅崐萁這三大錢坑，平均每年約2500億，台灣每年總預算2兆8000億，全部公共建設年度預算（公務預算+營業基金+非營業特種基金，不含特別預算）約5042億，交通建設（公務預算+營業基金+非營業特種基金，不含特別預算）約1300億。

王定宇進一步說，這意味台灣其他21縣市未來10年的公共工程，每2元至少就要給傅崐萁指定項目1元，若僅算交通建設，就算是全部給傅崐萁，還差了一大半，「這種預算分配，全台民眾贊成嗎？這個叫預算排擠，全部放在這三個錢坑。」

對於傅崐萁說預算有設上限天花板，不會亂花，王定宇表示，但他沒說的是，在傅崐萁版自己花東快第七條就寫著「…以2500億為限，必要時得酌增減…舉債不設上限」，所以天花板是浮動的。

王定宇說，傅崐萁這三個錢坑案，在委員會只花10分50秒，就被人數優勢的藍白送出委員會，沒有可行性分析、沒有綜合規劃、沒有風險評估、沒有效益評估，就要限政府10年內，在充滿破碎帶和斷層的花東蓋高速鐵路、花東快鐵、打通中央山脈，這真的是在給「一條安全回家的路」？

對於傅崐萁也稱「花東三法是法律案不是預算案，沒有違反憲法第70條的疑慮！根據釋字391，國會本來就可以提出建議！」王定宇表示，大法官釋字391理由書明白寫著，「在預算案之外，以委員提案方式為增加支出之提議，既涉及施政內容之變動與調整，易導致政策成敗難以歸屬，尚非憲法所許」，他不禁大嘆，支持錢坑法案的藍白立委，讀書識字真的不犯法啊。

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花東三法BOT國民黨王定宇傅崐萁

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