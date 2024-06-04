晴空匯2殉職勇消疑因「無線電不良」　消防總會嘆：手機定位在哪？

▲國民黨今日召開「消防員殉職頻傳，消防人員救災安全如何保障？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新竹市「晴空匯」火警造成2名消防人員英勇殉職，但現在卻傳出疑似是因為無線電收訊不良，才導致消防員殉職的不幸事件。國民黨今（4日）召開「消防員殉職頻傳，消防人員救災安全如何保障？」記者會，中華民國消防退休人員協會總會總會長唐雲明直言，「我國號稱是AI強權，但我們的消防員用得是最落後的無線電。」現在手機定位系統都很方便，但消防人員搶救的定位系統在哪裡？經常講「預防重於搶救」，但前端的預防沒做好，就是消防弟兄要去送命。

針對近期頻傳消防員因救災而不幸殉職事件，國民黨組發會社會部主任水雲翔表示，從去年的2月到今年的5月，不到一年半的時間，就有8位英勇的消防員殉職；這10年中，殉職的消防員有43位；他指出，消防人員出生入死，需要擔負非常大的一個風險，就是要讓人民能生活於安全的環境。但消防員的勞動條件面臨了好幾項問題：第一是人力不足，每位消防人員平均要負責1320位民眾；第二是雜務太多，人少但未專業分工，文書業務壓住他們訓練的時間；第三是設備老舊，影響到救災現場的安全；第四是工時太長造成的過勞。

水雲翔呼籲，政府單位應儘速修正相關法令或消防標準，並補足消防人力、增進裝備、提升消防教育等，系統性的解決問題，以確保深陷火場的消防弟兄安全，避免類似悲劇再發生。

台灣公安學會理事長劉進明則說，「晴空匯」起火原因初判無法排除電氣因素，大樓的用電維護管理恐有不落實，所委任或僱傭的公寓大廈管理維護公司或管理服務人員，應該強化其建安消安知識及用火用電管理等火災預防知能，以利保障大樓的建築公共安全。

劉進明也提出三項公安因應對策，首先，電氣線路管道間列為建築物竣工查驗必要項目，建議內政部國土管理署應要求建築師、相關技師、以及各縣市建築主管機關，於建築物興建、改建、增建或用途變更時，不論設計、施工、監造、竣工查驗等，依建築技術規則規定將高層建築物等「管道間之防火區劃」列為查核必要項目，以確保管道間之完整防火區劃。

第二，「管道間之防火區劃」納入建築物公共安全檢查簽證項目，建議建築物公共安全簽證及申報辦法第6條第1項「附表二、防火避難設施及設備安全標準檢查簽證項目表」中項次增列「管道間」，避免施工不確實或是遭人為施工不當破壞，以確保管道間維持完整之防火區劃，保護避難路徑的安全；第三，內政部國土管理署辦理建築物公共安全標準檢查員開訓，充實檢查人力，建議強化公寓大廈管理服務人建築公共安全之知能，由專業團體辦理訓練。

新北市消防器材商業同業公會榮譽理事長許志淞也提出四項建言，第一，為確保高樓最重要的垂直逃生路線「特別安全梯」不被火災高溫及濃煙侵入，建議於「建築技術規則」增列安全梯道（含特別安全梯）在低樓層方應設置高樓加壓防煙系統；第二，高樓加壓防煙系統，應列為建照及使照審查及竣工查驗的項目；第三，安全梯道（含特別安全梯道）的加壓防煙系統，列入具備國際標準規格的排煙系統規範「防火避難綜合檢討報告書」審查項目；第四，「高樓加壓防煙系統」應列入建築物公共安全檢查申報的項目，以確保其功能維持正常。