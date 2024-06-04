努力近10年「再生醫療法」三讀　邱議瑩感謝：將嘉惠更多病人

▲邱議瑩。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

「再生醫療法」4日三讀通過，為此努力近10年的民進黨立委邱議瑩表示，感謝陪伴著她修法，一路不放棄的所有民進黨立法院黨團同仁，甚至民眾黨陳昭姿委員，也在這屆花了整整兩天的時間在委員會裡頭來密切審查，未來，在法規完善的管理之下，將會嘉惠更多病人。

邱議瑩10多年前被診斷出罹患卵巢癌，抗癌成功後因為自身經歷，讓她投入再生醫療法推動，希望能幫助癌症病友。邱議瑩說，這一路走來將近十年時間，真的要感謝許多再生醫療領域的專業人士以及時任的行政院長陳建仁、衛生福利部陳時中部長、薛瑞元部長、健保署石崇良署長、食藥署吳秀梅署長、醫事司劉越萍司長、陳耀昌醫師等等專家們的協助及指導。還有陪伴著我修法過程裡頭，一路不放棄所有的民進黨立法院黨團同仁，還有陳昭姿。

邱議瑩表示，「再生醫療法」三讀通過後，對病人及家屬而言，除了用於癌症治療上以外，未來細胞治療可應用的疾病治療也逐步增多，例如：利用細胞治療急性心肌梗塞、心肌炎、腦中風，或者用來修復受損的脊髓細胞、膝關節軟骨缺損、糖尿病慢性傷口等，近來細胞治療的修復在台灣都已有初步的成效。

邱議瑩說，這些再生醫療的相關治療技術、適應症的品質跟效用若能提升，再加上醫療院所業者有多元參與管道，未來，在法規完善的管理之下，將會嘉惠更多病人，並讓更多病人有更多一種的醫療選擇，並提供明確的法源依據，也為患者帶來更好的保障。

邱議瑩也提到，「再生醫療製劑條例」三讀通過後，終於有機會讓病人有更多接受尖端治療的選擇，將來也會因再生醫療製劑量產而降低治療費用，減少家庭負擔。舉例來說，台灣約有350萬人飽受關節疼痛之苦，膝關節軟骨缺損患者雖可適用「客製化」「自體軟骨細胞移植」，但礙於成本高，患者須自費80萬元，讓不少患者望之卻步。未來，如果能以「量產」的異體細胞移植取代，就能降低成本。如果技術更上軌道，攤平研發及技術成本，可望再降低價格，讓更多患者受惠於尖端醫療技術。

邱議瑩說，相關立法程序完成後，台灣將成為繼日本、韓國之後，第三個為再生醫療制定專法並進行管理的亞洲國家，這將正面助益台灣推行接軌國際間再生醫療的發展，共同營造多贏局面。