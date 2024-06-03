酸民進黨推翻黨國體制「如今變新警總」　柯文哲：DPP is Watching You

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記者袁茵／台北報導

民進黨政策會執行長王義川爆出，曾使用手機定位分析比對「青鳥行動」、519民眾黨集會與2024總統選舉選前之夜民進黨群眾的年齡與性別等屬性，使外界質疑被政府監控。民眾黨主席柯文哲3日表示，民進黨當年辛苦推翻國民黨黨國體制，結果自己成為新的警總，並改編小說《1984》裡面的名言，形容「DPP is Watching You」。

柯文哲3日晚間9時在YouTube頻道發布《柯P揪時在》最新一集，針對國民黨團總召傅崐萁主張，要「集在野之力清查過去八年弊案」，柯文哲用前波蘭總統華勒沙的「轉型正義3原則」表達民眾黨立場。

柯文哲提及，華勒沙認為轉型正義有3個原則，「解決現在的問題、避免以後再發生、追究過去的責任」，重點是順序要對，如果把追究過去的責任擺在第一位，就會變成「勝利者的正義」，因此柯文哲認為有疑慮的案子，該查就要查，但不會把徹查過去8年弊案當作第一優先。

▲民眾黨主席柯文哲《柯P揪時在》節目。（圖／民眾黨提供）

針對民眾黨接下來要推動廢考、監兩院，柯文哲感嘆，「雙四分之三」的修憲門檻難度太高，「也許用漸進式的，不要提名新委員，或是用預算凍結方式還有可能。」民進黨在野時高喊廢考監，執政到現在卻沒有任何動作，「因為監察院29個委員來酬庸還不錯」，藍綠都是在野喊廢考監、在朝卻反對，跟萊豬、萊牛開放與否一樣，因在朝在野的不同而雙標。

柯文哲表示，最近重讀小說《1984》，裡頭描述政府控制媒體、修改過去的文件來符合當前的說法，令他感觸很深，《1984》提出「雙重思想」一詞，意指「同時接受兩個截然相反的信念」，例如《財劃法》的修法過程，就很符合「雙重思想」的描述。

柯文哲說明，民進黨在野時，高喊一定要修《財劃法》，結果執政之後發現這個錢是中央分配給各縣市政府，有很強的牽制力，就不肯修了，「你不聽話，錢就不給你，看你怎麼辦」，於是老百姓每天都看到政治人物前幾天講的跟現在不一樣，久而久之就跟《1984》中一樣，「讓雙標政府存在的理由是，老百姓對雙標已經無感」，但也因為這樣，民眾黨更需要扮演一個中道角色。

面對王義川聲稱，能用手機基地台比對出519在民進黨中央黨部樓下集會、立院青鳥行動是否同一群人，柯文哲質疑，難道「威權時期的受害者，變成今天的加害人？」這跟《1984》作者喬治歐威爾的另一部小說《動物農莊》的故事一樣，一開始是被壓迫的階級，革命成功後卻變成新的壓迫階級。

柯文哲批評，連國安局長蔡明彥都知道，政府調個資須經複雜程序，為何民進黨的黨官卻能獲得？且電信公司都出面否認，王義川宣稱的個資又從何而來？若王義川有能力拿到這麼多個資，「難怪台灣詐騙這麼多」，民進黨當年辛辛苦苦推翻國民黨黨國體制，結果現在自己變成新黨國體制、新的警總，《1984》有一句名言「Big Brother is Watching You（老大哥在看着你）」，「台灣現在就是『DPP is Watching You』。」

另外，近期中方中止ECFA協議中的134項產品關稅減讓，柯認為，中共無預警增加兩岸的貿易障礙，「只是讓台灣人更討厭你」，但這也是台灣應能預期的風險，「中國是對台灣不友善，但台灣面對這種本就預期會發生的危險，到底做了多少準備？」呼籲兩岸關係還是要溝通，如果大家一直出招、關係愈來愈差，哪一天擦槍走火會更可怕。

最後，柯文哲主張，國內的問題就國內來討論，「中國的確是一個存在的威脅，但不要把中國當作是國內政治運作上的一個籌碼」，他鼓勵民眾黨要做一個務實的本土政黨，不是像民進黨變成一種「政治義和團」。