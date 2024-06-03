切割！無單位知曉王義川資料哪來　立院要求NCC7月15日前交報告

▲NCC主委陳耀祥（左）、數發部部長黃彥男（中）、中華電信董事長郭水義（右）都不知道王義川資料哪來的。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前自爆，可以經由手機定位比對分析數個群眾活動個資，引發資安疑慮。立院交委會今（3日）邀集NCC、數發部等單位進行專案報告，NCC主委陳耀祥強調，三大電信業者並沒有提供資料，數發部長黃彥男則指出，技術層面可行，但實務上要串聯資料相當困難，沒人知道王義川的資料哪來的。立委也在會議中提出臨時提案，要求NCC清查過去一年期間三家電信事業所持個資，是否遭不當外洩，7月15日之前向交委會提交書面報告。

反對推動國會改革法案的「青鳥行動」吸引不少民眾參與，但王義川卻在在節目上透露，可以經由手機定位比對524青鳥活動、519民眾黨在民進黨黨部外舉辦的小草集會，還有2024選前之夜群眾的年齡、性別與政黨屬性， 此話一出，輿論譁然，更成為立院朝野攻防重點。面對立委質疑，黃彥男表示，「資料的串接是都有，散布在各系統，技術上當然可行，但是會相當的困難，因為要串接很多系統，事實上每個系統是獨立的。」

綠委李昆澤也問，「針對這次的青鳥行動，有沒有進行所謂的這樣的一個相關數據的一個掌握？」陳耀祥答詢表示，三大業者到會做行政調查的時候，都表明他們並沒有提供給任何的這些所謂特定人士，政黨也好，或是企業也好，這些相關的資料。中華電信董座郭水義也回應，沒有提供相關的人潮分析資訊。

藍綠白立委輪番上陣，每個單位都說自己合法合規，沒有人洩露資料給王義川，也無人看過王義川手上的資料，因此不知道王義川手上資料從哪獲得，也無從判斷。民眾黨立委林國成當場氣得表示，會直接檢舉王義川上節目沒有進行資料事實查證。陳耀祥回應，「會以法定程序處理，看有沒有落實事實查證。」隨後藍委王鴻薇也表示，自己也要具名檢舉王義川。

NCC指出，早在5月29日時，就已經有民眾對此節目進行檢舉，NCC也會依法查證；至於在數位經濟發展中，電信業者提供去識別化的大數據資料分析，必須確保無法直接或間接識別特定的個人個資。

立委今日也提出臨時提案，要求NCC清查最近一年內總統、副總統、直轄市長及縣市長選舉期間，國內政治活動之群眾個資、三家行動電信事業系統所持有之個資，是否遭不當使用，或有外洩之虞，召委陳雪生最後裁示，訂在7月15日前向交通委員會提交書面報告，但也狠酸，「一定不會承認啦！這種不會承認的報告，根本只需要15天就可以隨便交了。」