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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

葉元之批「雙標女權自助餐」　范雲反擊：要被罷免狗急跳牆攻擊人

▲▼范雲 鍾佳濱 說明黃國昌嗆范雲過程。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委范雲 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國民黨立委葉元之今（3日）貼出質詢時大酸民進黨立委范雲的影片，批評她不僅「抹紅」國科會主委、還是「雙標女權自助餐」，攻擊別人時就搬女權，袒護同黨人士的時候就裝沒看到。對此，范雲回應，葉元之質詢如同網軍，不查證只造謠，這才是藐視國會。快要被罷免，就狗急跳牆，裁剪事實攻擊他黨立委，問政水準宛如網軍的立委，真的不配民主國會。

范雲於臉書表示，5月23日教育及文化委員會質詢時，她就為了平衡葉元之的低水準言論，花費寶貴的五分鐘質詢時間，一一駁斥指控。沒想到，葉元之會後還把質詢影片去頭掐尾，剪成影片攻擊。葉元之可能連性騷擾三個字都不會寫，定義、標準都沒搞清楚過，還有膽批評別人單標或雙標？

范雲表示，首先，她從未對誰任意抹紅，也不曾任意指稱性騷。她唯一指控過的「陳雪生」，已是法院認證的性騷犯，人證物證齊全，行政訴訟、民事、刑事她都勝訴。關於「抹紅」事件，范雲說，事實是她和經濟民主連合開記者會指出，2016年清華大學海峽研究院有中資疑慮，該單位2021年已被教育部勒令停止使用並撤離，而且被裁罰50萬元。

范雲說，葉元之短影片不敢呈現的是，她回應時說「我不敢說我對本黨、他黨標準一致」，正確意思應該是，在她的協助、要求下，針對民進黨政治人物的標準更嚴格，除了個案，更關切制度的改革。

范雲舉例，民進黨政務官原能會主委「謝曉星」被控性騷下屬，她第一時間要求謝暫時停職接受調查、更促成下台，行政院也在她的要求下，全面補上首長性騷申訴漏洞。而民進黨內「MeToo事件」，她更主動找專家學者一起開會精進黨部內規，之後跟婦女團體一起提出性平三法修法草案。

范雲提到，「國會改革MeToo條款」，民進黨團納入她提出的草案，作為國會改革的一環，相比之下，不要說葉元之，整個國民黨黨團，根本不讓民進黨版草案版本進入討論。然後，葉元之做影片把這些不利訊息都剪掉，在同溫層繼續攻擊她。

范雲強調，葉元之如果這麼關心性騷擾的「標準」，請葉元之跟性騷嫌疑犯、國民黨黨團總召傅崐萁說，不要再繼續阻撓國會反性騷法案，也可以請法院認證性騷犯陳雪生向她公開道歉！

最後，范雲酸，葉元之快要被罷免，就狗急跳牆，裁剪事實攻擊他黨立委，博取深藍掌聲。這樣缺乏查證能力，問政水準宛如網軍的立委，真的不配台灣的民主國會。

▼國民黨立委葉元之。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 立院法會-葉元之。（圖／記者黃克翔攝）

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