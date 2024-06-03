王義川火燒《個資法》　翁曉玲轟NCC怠惰：有無違法竟是業者決定

▲藍委翁曉玲。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨政策會執行長王義川日前在節目上透露，可以經由手機定位分析比對在立院外的群眾個資，引發軒然大波。曾任NCC委員的國民黨立委翁曉玲今（3日）於立法院交通委員會質詢時批，此次風波突顯NCC不僅怠惰還嚴重違法失職，有關電信服務定型化契約的個資保護相關條款，至今都非常簡單，對去識別化是否達標、有無符合《個資法》規定等，竟然都由業者自己說的算，NCC在12年間毫無作為，令人遺憾。

翁曉玲指出，王義川風波突顯NCC作為電信事業主管機關，在電信事業大數據分析及運用上的管理出現問題，三大電信業者販售人流分析大數據資料已行之有年，而可販售的人流分析服務，包括用戶的年齡、性別、手機型號等基本資料，和曾瀏覽的網頁、網路社交活躍度等數位通路足跡，及長期停留地點等傳統電信數據和行動通信足跡，甚至還能客製化提供特定資訊。

翁曉玲續指，中華電信直接在官網載明可提供人潮客群分析平台，精準程度包含相關人士的國籍，遠傳電信同樣提供人潮客群分析服務，精準到用戶的手機型號、階級等，但這些作法依現行《電信管理法》是否合理？NCC主委陳耀祥答詢表示，很多大數據分析已非《電信管理法》範圍，要由數據利用相關法令規範；翁曉玲質問，NCC都沒有責任？陳耀祥則說，並非沒有責任，個資保護當然要落實。

翁曉玲表示，不僅業者提供服務，連內政部的電信信令人口統計資料，民間組織也可依自身需求，彈性調整指標權重，但該份調查是基於公共利益或公共政策所製作的統計資量，卻還可以對外收費販售，被蒐集資料的電業用戶是否知悉？陳耀祥答覆，相關規定在定型化契約都有列明。不過，翁曉玲提到，依照《電信管理法》第9條，業者需保密用戶所產生的紀錄，若違反將課處重罰。

翁曉玲痛批，在現行的個資保護相關條款，NCC不僅怠惰還嚴重的違法失職，事實上，消保會在2012年修正的定型化契約，就清楚要求電信業者對所掌握的用戶相關資料，負有保密義務且不得隨意對第三人揭露，但這個條文至今都沒有修正，使電業業者的保密條款直到現在都非常簡單，對所謂的去識別化是否達標、有無符合《個資法》規定等，都是由業者自己說的算。

對於陳耀祥指稱，會要求業者依個資維護計畫處理，翁曉玲認為，這就是NCC的怠惰，電信業者是NCC要監理的單位，但NCC卻至今都未修正定型化契約條款，未要求電業業者要善盡責任保障用戶的權益，甚至對用戶是否知悉自身的資料已被蒐集用作大數據分析、能否有選擇退出個資蒐集計畫的權利，NCC都毫無作為。

至於陳耀祥宣稱的契約有告知當事人，翁曉玲則轟，陳耀祥所謂的告知其實非常抽象、模糊，「請問在座的各位，你們知道你們有哪些資訊是被電信事業所運用嗎？以及他們蒐集資料之後是怎麼樣去再利用嗎？我們一般的老百姓是完全無所知，而您擔任了NCC主委6年、委員8年，整個NCC看起來在這方面是沒有作為的，本席感到非常遺憾！」