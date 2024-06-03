521公民運動「綠委要求協助增強訊號」？　中華電信承認確有此事

▲中華電信董事長郭水義。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

民進黨政策會執行長王義川爆出，曾使用手機定位分析比對「青鳥行動」、「519民眾黨集會」與2024總統選舉選前之夜民進黨群眾的年齡與性別等屬性，引起外界議論是否手機訊號被政府監控。對此，國民黨立委徐巧芯今（3日）在交通委員會質詢中華電信董事長郭水義，郭坦承中華電信確實收到「民進黨立委」的要求，在521公民運動時調度基地台，增強活動訊號。

徐巧芯質詢時指出，NCC與中華電信在521公民運動當天，是否有協助調動基地台？中華電信董事長郭水義回應，因為陳情民眾較多，也有收到「民進黨立委」、主辦單位要求加強訊號，最後中華電信確實有協助增加基地台。NCC主委陳耀祥則緩頰，大型活動時不只中華電信，其他電信公司也會主動協助增加訊號。

徐巧芯質疑，所以中華電信如同網路流傳，為521公民運動調出更多基地台？難道不是立法委員，任何用戶都能提出這項要求嗎？郭水義直言，當天確實有提供這樣的協助，但只是以服務民眾為前提，提供服務，對任何人潮聚集的地方也會主動協助。

對此，徐巧芯認為，此傳言跟王義川爆出手機定位分析，造成大家懷疑基地台是否有濫用、涉及國家監控的問題。