藍白再推千億《財劃法》修法　郭國文：國會奪權後又想地方搶錢？

▲立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

藍白近日準備推動《財政收支劃分法》修法，要求中央釋出15％稅收、約5000多億補助地方縣市。對此，民進黨立委郭國文今（3日）怒批，藍白攜手過「國會奪權法案」後，現在又想要來推動「地方搶錢法案」，他認為，想改善地方財政，就全面討論地方財政4法，而不是只討論從中央搶錢的法案。

郭國文於臉書表示，「財劃法」是攸關地方財政重要的法案，但目前藍白的版本，看起來只淪為搶錢法案，藍白缺一元要十塊，執政縣市錢多到花不完。根據統計，去年各地方政府的預算缺口大約僅560億，但是國民黨版本卻要從中央搶超過5000億，民眾黨則要搶3000億。

郭國文指出，藍白版本中還設置「蔣萬安、侯友宜、高虹安條款」，法案的共通點就是要圖利自己人，獨厚藍白最重視的雙北跟新竹市。內容中的「蔣萬安條款」，是首都直接拿250億，也就是總預算3%，不管台北市是否已經錢多到不知道怎麼花，無條件先給250億。

郭國文說，「侯友宜條款」則是由於新北市人口最多，高達67%預算數要依照人口分配，而且台中人口第二多，正巧也是國民黨執政縣市。「高虹安條款」則是營業所得稅5%直接給收稅的地方縣市，以台積電為例，竹科、南科、中科都有工廠，甚至南科產值超越新竹，但由於台積電總公司設在新竹，等於南科、中科的功勞，高虹安通吃！

郭國文認為，《地制法》、《地方稅法通則》和《公債法》應一併討論。藍白要如何身體力行，來告訴大眾推動《財劃法》修法不是為了搶錢？很簡單，就是要把地方財政四法，財劃法、地方制度法、地方稅法通則、公債法，一起討論。

最後，郭國文強調，今日財政部長也回應，四法應該一起討論，才能真正健全地方財政。請國民黨、民眾黨不要強渡偷錢法案，想要改善地方財政，就全面討論地方財政4法，而不是只討論從中央搶錢的法案。