德國南部暴雨成災「消防員翻船殉職」　3000人被迫撤離

▲巴伐利亞民宅遭到水淹之災。（圖／路透，下同。）



記者吳美依／綜合報導

德國南部連日暴雨引發洪災，巴伐利亞邦與巴登符騰堡邦淪為重災區，約3000人被迫撤離家園，一名消防員更在拯救受困居民時翻船，最終不幸殉職。

《路透社》引述地方政府說法報導，儘管有數天時間準備應對洪水，隨著南部部分地區斷水，仍有大約3000人必須撤離。

位於慕尼黑以北約50公里、巴伐利亞邦（Bavaria）城鎮法芬霍芬安德爾（Pfaffenbach an der Ilm）發言人證實，一艘載著4名消防員的救生艇1日突然翻覆，其中一名42歲消防員的遺體於2日凌晨被尋獲。

德國政府發言人透露，總理蕭茲（Olaf Scholz）預計3日前往當地勘災，與內政部長費瑟（Nancy Faeser）及巴伐利亞邦首長索達爾（Markus Söder）會面，進一步了解最新災情。蕭茲也在X發文，對於在南部各地與洪水奮鬥的救災人員表達感謝與敬意。

德國經濟部長兼副總理哈柏克（Robert Habeck）2日承諾向災區提供支援，他指出氣候變遷正在引發更多惡劣天氣事件，「自然災害一直伴隨著人類，而我們所看見的是，這些事件的頻率正在顯著增加」，破紀錄的洪水與降雨，每隔幾年就會發生一次。

2021年，歐洲部分地區發生重大洪災，導致將近200人喪生，德國更是首當其衝。這場災難在很大程度上被歸咎於氣候變遷，促使人們呼籲更嚴格的預警及安全措施。

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