快訊／國家警報響了！大雷雨＋災害告警齊發　連轟2小時

▲氣象署發布大雷雨訊息。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

最猛鋒面影響，中央氣象署今（2日）上午針對屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊息，並針對屏東縣3條溪流發布災防告警，低窪地區慎防淹水，並儘速遠離河川區域。

氣象署指出，屏東縣、高雄市發布大雷雨即時訊，持續時間至11時30分；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風，溪(河)水暴漲，坍方、落石、土石流，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

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▲屏東縣、高雄市發布大雷雨訊息。（圖／氣象署提供）

此外，氣象署針對屏東縣沙漠溪(海神宮)、屏東縣牛角灣溪、屏東縣隘寮北溪(飛龍瀑布群)發布災防告警，持續時間至中午12時32分。

氣象署表示，此區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。

▲屏東縣山區溪水暴漲警示。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今天西半部及東北部有陣雨或雷雨，其他地區也都有短暫陣雨或雷雨，鋒面帶上可能伴隨中小尺度低壓通過台灣，各地有大雨或局部豪雨發生的機率，留意短延時強降雨、雷擊、強陣風等劇烈的天氣現象。

大雷雨即時訊息

影響時間：02日上午

警戒區域：屏東縣、高雄市

山區暴雨

影響時間：02日上午

警戒區域：屏東縣霧台鄉、屏東縣三地門鄉、屏東縣瑪家鄉、屏東縣內埔鄉