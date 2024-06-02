德暴雨「多地緊急狀態」逾千人需撤離　185人列車遇土石流脫軌

▲德國南部的巴伐利亞邦與巴登符騰堡邦災情嚴重。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

德國南部連日暴雨引發洪災，河流水位上漲、水壩決堤，巴伐利亞邦多地宣布進入緊急狀態，巴登符騰堡邦約有1300人需要緊急撤離，氣象專家預估，繼1日暴雨導致嚴重山洪爆發之後，接下來還會有更多降雨和雷暴。就在1日晚間，巴登符騰堡邦因土石流造成列車脫軌事故，當時車上載著185名乘客。

德國之聲、歐洲新聞台報導，德國南部的巴伐利亞邦與巴登符騰堡邦是重災區，德國鐵路公司Deutsche Bahn已宣布巴伐利亞邦首府慕尼黑（Munich）、巴登符騰堡邦首府斯圖加特（Stuttgart）之間的列車停駛。當局已在災區發放上萬個沙袋以應對洪災，出動直升機救援，德國聯邦國防軍也動員協助救災工作。

▲相關單位出動直升機救援。（圖／路透）

多瑙河及其多條支流河水氾濫，巴伐利亞邦1日晚間已有10個城鎮進入緊急狀態。在施羅本豪森鎮（Schrobenhausen），消防救援人員1日晚間準備疏散約670人；奧古斯堡（Augsburg）地區當局表示，洪水暴雨破壞堤防水壩，需要進行撤離；菲沙赫（Fischach）地區辦公室已發布指令，建議民眾避開地下停車場與地下室。在巴登符騰堡邦Lake Constance地區，由於洪水風險，約有1300人被要求離開家園。

由於河流水位上漲，梅明根（Memmingen）一座監獄也採取疏散機制，100名囚犯被轉移至附近機構。另外，一列載客火車行經巴登符騰堡邦時發生脫軌事故，原因是暴雨引發的土石流襲擊鐵軌，當時列車載著185名乘客，前2節車廂脫軌，並未翻覆，所幸事後乘客順利撤離，無人受傷。

▼ 巴伐利亞邦多地宣布進入緊急狀態。（圖／路透）