　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

平地蜂蜜減產…中高海拔野蜂現優勢　林業保育署南投分署開班授課

▲「臺灣野蜂」或稱「土蜂」，屬於「東方蜂」，族群數小且數量較少。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲「臺灣野蜂」或稱「土蜂」，屬於「東方蜂」，族群數小且數量較少。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

南投蜂蜜高居全臺產量的前5名，但今年受到氣候異常影響，蜂蜜收成不到往年的2成，讓蜂農欲哭無淚；除有縣籍立委協助爭取中央「農業天然災害現金救助」，林業保育署南投分署也辦理養蜂及蜂產品推廣課程，輔導山村部落發展林下養蜂、飼養適合於中高海拔生存的台灣野蜂。

本次課程於5月31日在林業保育署南投分署在埔里工作站登場，特別邀請苗栗農改場蠶蜂科長吳姿嫺，及「野蜂達人」暨FB「蜂社團」版主黃永勝開班授課，共有仁愛鄉春陽村、精英村、都達村、德鹿谷村、萬豐村、南豐村、新生村及互助村等多個山村部落族人熱烈參與。

▲▼黃永勝2017年首先注意臺灣野蜂受到「東方蜂囊狀幼蟲病毒」滅亡危機，正取出巢片檢視蜂群狀況。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼黃永勝2017年首先注意臺灣野蜂受到「東方蜂囊狀幼蟲病毒」滅亡危機，正取出巢片檢視蜂群狀況。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署開班授課，協助山村部落找回台灣野蜂。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署說明，臺灣可經濟飼養的蜜蜂主要有二：一是常見於低海拔飼養的「西洋蜂」，另一種「臺灣野蜂」或稱「土蜂」則屬於「東方蜂」，族群數小且數量較少，二者相較，西洋蜂怕冷、活動範圍平均海拔低，故臺灣野蜂是中高海拔地區最主要授粉者，較西洋蜂適應相對低溫及多樣蜜源植物的環境，為林下經濟蜂農生產「森林蜜」的優勢蜂種。

▲科長吳姿嫻「養蜂概論」授課情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲苗栗農改場蠶蜂科長吳姿嫻「養蜂概論」授課情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署回顧，臺灣野蜂曾於2017年受「東方蜂囊狀幼蟲病毒」危害，西部地區族群在不到1年內面臨滅絕性死亡，所幸伴隨時間的推進及族群的生物機制，蜂群內逐漸出現倖存演化的抗病能力，繁衍逐漸回溫；而南投縣境內高山環繞，擁有豐富多變的林地資源，可提供一年四季多元蜜源的環境，得以生產出各種不同風味的特色蜜，極適合於林地推廣飼養臺灣野蜂。

南投分署長李政賢說，本次推廣林下養蜂輔導，除讓山村部落林下經濟多一項選擇，並藉由介紹臺灣養蜂產業概況、養蜂管理工具及技術，及野蜂來源獲得方式等進行詳細講解，討論未來可能遭遇之困難、思考飼養之可行性，並透過學習與交流加強養蜂技能，未來可提高採蜜收穫，也有益於山林植物授粉與繁衍，也希望藉此發展更多與環境共存的經濟產業模式，增加工作機會、吸引青年返鄉，共同守護山林、共享山林資源。

ET快訊
「怪力男」李灝宇連兩戰開轟　莊陳仲敖升高A首戰4局飆5K
媽吐槽兒眼睛小像丈夫　網驚：快帶去看醫生
寶林4死！重症父醫藥費60萬　兒付不出哭：沒人願意接電話
宥勝遭判刑「住家圍帆布牆遮羞」！　妻獨撐團購維生
黃仁勳吃火鍋「小費給超大包」！　主播曝金額大讚：真是親切無比
黃仁勳演講點名16間大學！　「8國立8私立」入榜

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

平地蜂蜜減產…中高海拔野蜂現優勢　林業保育署南投分署開班授課

端午連假公路局北分局轄管省道　疏運措施報你知

平均降速三成！　桃園新型「組合式減速平台」外縣市也來取經

苗栗桌球教練要求選手「棄權國手選拔」　縣府出手懲罰了

端午有情！泰山區包粽子送愛心　溫暖獨居長者與弱勢家庭

23歲女子監獄中考取技術士證照　出獄後月薪近4萬

豪雨來襲！　台電桃園區處全力戒備防雨減災

義享天地停車場晚間塞爆！民眾「受困逾1小時」留1星狂罵

新北捷運三鶯線出站即達　共融特色國華公園啟用

台南八份開基姑媽宮宋江陣香科圓滿　喜迎無形文資授證

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

孫領養貓直接帶回家　嬤狂拒絕→接納愛護

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

黃仁勳大巨蛋開球花絮曝光　「球來就簽」風格超親民！

(乾淨影入庫)40歲男乩身廟前走陣…下秒突「臉著地」昏倒！送醫搶救不治

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

平地蜂蜜減產…中高海拔野蜂現優勢　林業保育署南投分署開班授課

端午連假公路局北分局轄管省道　疏運措施報你知

平均降速三成！　桃園新型「組合式減速平台」外縣市也來取經

苗栗桌球教練要求選手「棄權國手選拔」　縣府出手懲罰了

端午有情！泰山區包粽子送愛心　溫暖獨居長者與弱勢家庭

23歲女子監獄中考取技術士證照　出獄後月薪近4萬

豪雨來襲！　台電桃園區處全力戒備防雨減災

義享天地停車場晚間塞爆！民眾「受困逾1小時」留1星狂罵

新北捷運三鶯線出站即達　共融特色國華公園啟用

台南八份開基姑媽宮宋江陣香科圓滿　喜迎無形文資授證

以色列將接受「拜登版」停火協議　第1階段休戰6週

平地蜂蜜減產…中高海拔野蜂現優勢　林業保育署南投分署開班授課

澤倫斯基：川普若強迫烏克蘭談和　就是「魯蛇總統」

「怪力男」李灝宇連兩戰開轟　莊陳仲敖升高A首戰4局飆5K

寶林4死！負責人在台資產曝　受害者怒：2個月了還沒假扣押

端午連假公路局北分局轄管省道　疏運措施報你知

媳回娘家說走就走！　婆怨「沒提前1個月稟報」：親家母怎教的

她每餐吃吐司配豆腐乳　缺「1維生素」誘發腦部病變

比台灣便宜82萬！特斯拉新Model 3性能版大陸售開賣　折合新台幣150萬

婦69歲壓線公費癌篩揪出早期乳癌　 手術切除+術中放療一日即出院

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

地方熱門新聞

義享天地停車場塞爆！民眾困逾1小時狂罵

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

23歲女獄中考取證照　出獄後月薪近4萬

苗栗教練要求選手　棄權國手選拔

端午有情！泰山區包粽子送愛心　溫暖獨居長者與弱勢家庭

台電桃園區處全力戒備防雨減災

台南八份開基姑媽宮宋江陣喜迎無形文資授證

竹市中油遷庫　36公頃竹科X打造科技廊帶

高雄晚間大停電！899戶突一片黑

澎湖出現罕見龍吸水！遊客直擊奇景

新北捷運三鶯線出站即達　共融特色國華公園啟用

「李海魯肉飯」飄香47年傳熄燈　老饕不捨

黃埔軍校100周年校慶　侯友宜：感謝培育良將保家衛國

台南將開放機車直接左轉！黃偉哲曝時程

更多熱門

相關新聞

蜂蜜能治咳嗽！吃甜的「越咳越慘」2原因曝光

蜂蜜能治咳嗽！吃甜的「越咳越慘」2原因曝光

感冒最煩的就是咳嗽咳不停，除了多喝水外，老一輩更叮嚀「不能吃甜的」！對此，小兒科醫師傑登說明，事實上是可以吃的，但要看情況「選對甜」，已有多項研究發現蔗糖具有止咳功效，尤其是蜂蜜的效果更在多篇研究中被證實。對於有人吃完甜咳更慘，他也分析2大原因，包括本身有胃食道逆流及甜食中的添加物，都可能是致病元兇。

支持碳循環經濟　創造減碳商機

支持碳循環經濟　創造減碳商機

巴基斯坦恐怖高溫「飆破52度」！

巴基斯坦恐怖高溫「飆破52度」！

亂流恐翻倍　空服員拋飛手腳骨折

亂流恐翻倍　空服員拋飛手腳骨折

發掘新北山林蜜寶　平溪蜂農父子創蜂蜜品牌

發掘新北山林蜜寶　平溪蜂農父子創蜂蜜品牌

關鍵字：

山村部落台灣野蜂蜂蜜減產氣候變遷東方蜂西洋蜂

讀者迴響

熱門新聞

黃仁勳演講點名16間大學！　「8國立8私立」入榜

陸女業務賣浴缸當眾脫衣！展場洗澡被圍觀

台鐵深夜死傷事故！男遭火車輾過身亡

台南女私處除毛「下體被PO限動」！怒告美容師

張家瑋血壓太低「在家浴室昏倒」！　流汗、嘴唇發白過程曝

孫安佐槓上父母！律師評「他沒有瘋」

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

黃仁勳報明牌！　「42檔老黃概念股」曝光

義享天地停車場塞爆！民眾困逾1小時狂罵

黃仁勳遭網友肉搜　公開身分證字號

黃仁勳背板44檔明牌一次看！仁寶未聚餐也上榜　16家未達百元

短褲、裙妹坐下「1事挺噁」　大票+1：很可怕

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

把握今空檔　明起「全台下6天」

宥勝遭判刑「台中住家圍帆布牆遮羞」！

更多

最夯影音

更多

黃仁勳演講「台灣是AI起點」　再現金句：我沒辦法走我要跑

孫安佐和解狄鶯！嗆孫鵬：別偷雞摸狗　還原被下蠱過程「把我能量轉給老人」

黃仁勳用AI秀標準中文　「輝達模型可幫台灣預測颱風」

不捨學生畢業！正妹師哭了 「會想你們」求學生遞衛生紙

孫安佐和解狄鶯！　嗆孫鵬：別做偷雞摸狗的事

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面