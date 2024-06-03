平地蜂蜜減產…中高海拔野蜂現優勢　林業保育署南投分署開班授課

▲「臺灣野蜂」或稱「土蜂」，屬於「東方蜂」，族群數小且數量較少。（圖／林業保育署南投分署提供）

記者高堂堯／南投報導

南投蜂蜜高居全臺產量的前5名，但今年受到氣候異常影響，蜂蜜收成不到往年的2成，讓蜂農欲哭無淚；除有縣籍立委協助爭取中央「農業天然災害現金救助」，林業保育署南投分署也辦理養蜂及蜂產品推廣課程，輔導山村部落發展林下養蜂、飼養適合於中高海拔生存的台灣野蜂。

本次課程於5月31日在林業保育署南投分署在埔里工作站登場，特別邀請苗栗農改場蠶蜂科長吳姿嫺，及「野蜂達人」暨FB「蜂社團」版主黃永勝開班授課，共有仁愛鄉春陽村、精英村、都達村、德鹿谷村、萬豐村、南豐村、新生村及互助村等多個山村部落族人熱烈參與。

▲▼黃永勝2017年首先注意臺灣野蜂受到「東方蜂囊狀幼蟲病毒」滅亡危機，正取出巢片檢視蜂群狀況。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署說明，臺灣可經濟飼養的蜜蜂主要有二：一是常見於低海拔飼養的「西洋蜂」，另一種「臺灣野蜂」或稱「土蜂」則屬於「東方蜂」，族群數小且數量較少，二者相較，西洋蜂怕冷、活動範圍平均海拔低，故臺灣野蜂是中高海拔地區最主要授粉者，較西洋蜂適應相對低溫及多樣蜜源植物的環境，為林下經濟蜂農生產「森林蜜」的優勢蜂種。

▲苗栗農改場蠶蜂科長吳姿嫻「養蜂概論」授課情形。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署回顧，臺灣野蜂曾於2017年受「東方蜂囊狀幼蟲病毒」危害，西部地區族群在不到1年內面臨滅絕性死亡，所幸伴隨時間的推進及族群的生物機制，蜂群內逐漸出現倖存演化的抗病能力，繁衍逐漸回溫；而南投縣境內高山環繞，擁有豐富多變的林地資源，可提供一年四季多元蜜源的環境，得以生產出各種不同風味的特色蜜，極適合於林地推廣飼養臺灣野蜂。

南投分署長李政賢說，本次推廣林下養蜂輔導，除讓山村部落林下經濟多一項選擇，並藉由介紹臺灣養蜂產業概況、養蜂管理工具及技術，及野蜂來源獲得方式等進行詳細講解，討論未來可能遭遇之困難、思考飼養之可行性，並透過學習與交流加強養蜂技能，未來可提高採蜜收穫，也有益於山林植物授粉與繁衍，也希望藉此發展更多與環境共存的經濟產業模式，增加工作機會、吸引青年返鄉，共同守護山林、共享山林資源。