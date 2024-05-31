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20歲正妹留學生魂斷新加坡！父疑案情不單純　男友驚吐她遭家暴

▲20歲女孩新加坡墜亡。（圖／翻攝自極目新聞）

▲ 李佳軒在新加坡墜樓身亡，父親懷疑案情不單純。（圖／翻攝自極目新聞）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國20歲女子李佳軒8年前赴新加坡留學，23日卻在住處附近墜樓身亡，警方研判為輕生，但父親認為女兒的死疑點重重，更質疑女兒男友在她死後登入她的社群帳號、持有她的財物，呼籲當局查明真相。男友對此則出面受訪反駁，更揭露女友疑似遭到父親家暴。

綜合中國《極目新聞》及新加坡《8視界新聞》，李佳軒23日被發現陳屍於住處隔壁的公寓天井底部，警方初步排除他殺可能性，但父親李峰不認為女兒會輕生。

李佳軒的中國男友萬森（化名）同樣在新加坡留學，近日出面接受新加坡媒體訪問，稱女友21日晚上看起來並無異狀，兩人也沒有吵架，22日事發當晚他沒有和女友在一起，隔天早上卻被告知女友已經死亡，也已被警察調查過不在場證明。

萬森透露，交往的11個月期間，女友曾多次表現出對父親的恐懼、上傳傷勢照片，也曾對他哭訴，很害怕畢業後必須回國面對父親、和父親同住，令他十分心疼，但不清楚他們父女之間具體狀況。

李峰先前受訪提到，萬森在女兒死後還登入使用她的微信帳號。萬森對此則解釋，他是為了尋找女友才會用她的平板登入，也曾表明身分聯絡女友父親，但李峰沒有回覆，後來他便將平板交給警方。

李峰還指控，萬森可能持有女兒多台電子產品、首飾和財物。但他提出單據反駁稱，25日已將女友的護照、一台平板電腦和一個手提包交給警方，女友放在他家的所有物品皆已交由警方調查。

萬森聲稱，由於公寓內沒有監視器，他不清楚女友墜樓前的情形，僅經過警方得知她上電梯的時間，更不解的是李峰稱女兒死亡時手握現金，但警方給萬森看的照片中，女友手中僅有一包糖果。

萬森坦言，「我知道她爸不喜歡我」，然而至今從未見面聊天，也不知道被討厭的原因，並稱女友非常可愛、善良又堅強，很為他人著想，不願讓別人擔心。

他認為，每當女友為父女關係所苦時便會出現憂鬱傾向，但從未向他提起是否罹患憂鬱症，而他非專業醫師，對此也無法判斷。

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