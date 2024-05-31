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美網紅直播給650元「慫恿路人跳湖」　一聽落水呼救竟落跑

▲▼網美直播給650元「慫恿路人跳湖」　一聽落水呼救竟落跑。（圖／翻攝X）

▲娜塔莉慫恿陌生女子跳湖，一聽到對方呼救，竟然轉頭就跑。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

美國網紅娜塔莉（Natalie Reynolds）祭出20美元（約新台幣650元）獎賞，慫恿一名不會游泳的路人參加「跳水尋寶」活動，她聽見對方在水裡掙扎呼救之際，竟然立刻轉頭就跑，直播影片一出，招致網友猛烈抨擊。

娜塔莉與團隊29日在德州「淑女鳥湖」（Lady Bird Lake）直播，她邀請一名陌生女子潛入水中、取回寶物，儘管對方表明自己不會游泳，仍慫恿對方「妳應該跳進去」。

隨後，陌生女子真的跳入湖中，不久後卻開始呼救，「我不會游泳，只會漂浮。」娜塔莉一開始大笑驚呼，還不斷堅稱沒有要求對方跳水，在發現事態不妙之後，才表現出驚慌失措的模樣、逃之夭夭。

在娜塔莉逃跑之際，可以看見一輛消防車駛向湖邊。奧斯汀（Austin）消防局稍後證實，他們接獲通報後，前往淑女鳥湖畔，向一名落水者提供醫療援助。目前尚不清楚跳水女子的詳細狀況。

直播影片一出，網友們紛紛抨擊娜塔莉的行為，「人渣」、「利用弱勢族群的人，真的是最糟糕的那種人」，甚至有人表示，這種為了流量不顧一切的行為，應該遭到逮捕。

面對外界抨擊，娜塔莉指出，那名女子主動表示想要游泳，「她得到必要的幫助，人也沒事了。不要亂扯一堆。」她也解釋，自己是在團隊指示下離開，而這起事件會在一周內被大眾遺忘。

娜塔莉在直播平台Kick經營頻道，過去就曾多次惹出爭議，例如今年1月使用長矛「狩獵」野豬，卻因為手法不夠純熟，導致動物遭割喉後痛苦死亡，她還跟朋友還在一旁訕笑，畫面流出後，招致猛烈抨擊。

 
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