美網紅直播給650元「慫恿路人跳湖」　一聽落水呼救竟落跑

▲娜塔莉慫恿陌生女子跳湖,一聽到對方呼救,竟然轉頭就跑。(圖/翻攝X)



記者吳美依/綜合報導

美國網紅娜塔莉(Natalie Reynolds)祭出20美元(約新台幣650元)獎賞,慫恿一名不會游泳的路人參加「跳水尋寶」活動,她聽見對方在水裡掙扎呼救之際,竟然立刻轉頭就跑,直播影片一出,招致網友猛烈抨擊。

娜塔莉與團隊29日在德州「淑女鳥湖」(Lady Bird Lake)直播,她邀請一名陌生女子潛入水中、取回寶物,儘管對方表明自己不會游泳,仍慫恿對方「妳應該跳進去」。

隨後,陌生女子真的跳入湖中,不久後卻開始呼救,「我不會游泳,只會漂浮。」娜塔莉一開始大笑驚呼,還不斷堅稱沒有要求對方跳水,在發現事態不妙之後,才表現出驚慌失措的模樣、逃之夭夭。

NEW: Streamer Natalie Reynolds dares vulnerable woman who can't swim to jump into a lake and then runs away laughing while the woman yells for help.



Human scum.



As Reynolds fled the scene, a firetruck was seen driving towards the lake.



According to the Austin Fire Department,… pic.twitter.com/pkdeJDIYh4