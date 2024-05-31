躺急診室遭性侵！　義大利22歲女「向護士求救」後輕生

▲女子在維佐洛普雷達比西醫院急診室等待治療期間遭性侵。（圖／翻攝自Google Maps）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利一名22歲女子本周在米蘭附近的醫院急診室等待治療，沒想到卻在入夜之後被28歲男子性侵，事後向護士求助並提及「救命，我被性侵了」。事發後，儘管嫌犯遭到逮捕，女子最終選擇輕生，搶救不治。

每日郵報報導，這名女子當時就在維佐洛普雷達比西醫院（Vizzolo Predabissi）急診室，躺在推床上，據傳28歲男嫌當時因為喝醉酒搭乘救護車來到醫院，被安排到女子附近的位置，這也是他第一次看到這名女子。

沒想到凌晨4時，女子突然向護士求救，提及「救命，我被性侵了」，護士得知之後立刻報警處理，時隔數小時，男子躺在急診室推床上睡覺時遭警方逮捕。到了當地28日晚間8時30分，女子在醫院輕生，儘管醫療工作人員試圖挽救女子性命，但最終仍宣告不治。

男嫌否認性侵指控，宣稱兩人性方面的接觸是雙方自願，和這名女子有聊天、還一起抽菸，之後才開始親吻，「沒有強迫任何人」。他也說，並不清楚當日是如何抵達醫院，因為和朋友喝很多酒，也有抽捲菸。

當地警方已下令要對死者進行驗屍，調查人員正調閱急診室監視器影像釐清事發經過。嫌犯則是被預防性關押在監獄中。

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