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韓男遊泰國　疑付錢用丟的惹怒店家「當場打斷3顆牙」口中冒血

▲▼南韓遊客到泰國芭達雅旅遊，遭泰國人打斷3顆牙。（圖／翻攝自reddit論壇）

▲南韓遊客到泰國芭達雅旅遊，遭泰國人打斷3顆牙。（圖／翻攝自reddit論壇）

記者張寧倢／綜合外電報導

一名南韓男子最近第一次到泰國旅遊，就被泰國人打斷3顆牙。事發於29日晚間，38歲的朴姓遊客在芭達雅（Pattaya）飛機夜市（Runway Market）想觀賞泰國男子巴斯（Bas）的動物表演，付錢動作卻引發巴斯不滿。巴斯趁朴姓男子蹲下時，起腳踹了他臉部2下，當場將他門牙踢落。

根據泰媒Khaosod報導，受傷的南韓籍朴姓遊客在家人的陪同下，於30日凌晨1時30分前往芭達雅市警察局報案。當時他向警方表示，自己有2顆牙齒掉落、1顆牙齒碎裂，還有2顆牙處於鬆動狀態，感覺也快要掉落下來。隔天中午12時，出腳踹人的泰國商家店主巴斯主動到警局自首。

事發當晚，巴斯帶著一隻貓頭鷹和一條蟒蛇在芭達雅飛機夜市向遊客們表演收錢，旁邊立著禁止拍照的標誌，但第一次來泰國旅遊的朴姓男子看到貓頭鷹很是興奮，立刻拿起手機拍照。當巴斯警告他不准拍照時，兩人起了爭執，巴斯還要求朴男付錢。

朴男拿著一張面額100泰銖（約新台幣88元）的鈔票，扔在巴斯身上。這個舉動直接激怒了巴斯，巴斯認為被對方瞧不起。隨後，當朴男彎下腰去撿錢，巴斯二度踢中朴男的臉部，導致他跌倒在地，口中冒血，前牙掉落。

朴男哥哥的女友小梅（May）表示，他們沒有看到禁止攝影的標誌，因為她沒有戴隱形眼鏡，而且他們開啟手機照相功能是為了放大觀看貓頭鷹，並不是故意要拍照。朴男一家人沒有料到巴斯會突然對他大吼，也沒想到情況會升級成打鬥。

小梅表示，他們與巴斯討論後初步評估，賠償4顆掉落的牙齒和1顆破裂牙齒的治療費用為40萬泰銖（約新台幣35萬元）。巴斯表示，他在店內用英文放了很多標誌告知遊客，他不明白為什麼他們不主動閱讀，不過，巴斯也承認自己生氣誤事，他已向遊客道歉，並承諾會全額賠償對方，至於是否犯罪則交由法律程序處理。

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