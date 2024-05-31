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調查出爐！「大馬軍機相撞墜毀」10人全罹難　直升機偏離航線引災

▲▼馬來西亞海軍直升機墜毀。（圖／翻攝自YouTube）

▲馬來西亞4月23日發生2架海軍直升機在空中相撞後墜毀的意外。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞皇家海軍（RMN）4月在紅土坎基地為海軍建軍日慶典彩排時，意外發生2架直升機在空中相撞後墜毀，機上10人全數罹難的悲劇。5月30日，海軍司令公佈調查結果，證實這起意外是因為其中一架直升機沒有達到設定的飛行高度所引起，不過軍方並未透露這起事故是否人為失誤所致。

CNA引述馬來西亞海軍的聲明指出，事發當日，軍方派出了「非洲小狐」（Fennec）、HOM AW139等7架直升機進行閱兵彩排飛行。現場影片顯示，7架直升機當時從同個方向飛出後，就在空中分散飛行。

不料，其中一架直升機卻突然偏離航線朝右飛去，意外撞上另一架直升機的尾翼，2架直升機發生碰撞後瞬間冒出黑煙。其中一架直升機有部分機身在空中解體，導致直升機碎片在高空四濺，隨後雙雙墜毀。

事故發生後，當局發現，當時其中一架直升機「非洲小狐」沒有達到設定的飛行高度，誤入另一架直升機的航線，後者卻閃避不及，所以才導致2架直升機在空中相撞墜毀，不過由於「非洲小狐」未配備黑盒子，因此調查只能依靠視覺、聲音分析，以及HOM直升機的黑盒子來提供關鍵數據。

為了確定墜機原因和促成因素，馬來西亞海軍召集了9名飛行和工程專家組成調查委員會，利用模擬器和實際飛機分析當天所有問題，發現所有機組人員身體健康，適合飛行，並具備有效的飛行資格。同時，涉事直升機也未出現任何技術問題，事故發生時天氣良好。

軍方進一步表示，HOM直升機的機組人員在飛行時經歷了「注意力集中」問題，限制了他們避免碰撞的反應。這種現像被美國空軍描述為「通道化注意力」，即過度集中於某一特定任務，導致忽視全面的態勢資訊。

馬來西亞國防部長卡立諾丁（Mohamed Khaled Nordin）表示，罹難的10名海軍人員中有9人年齡在40歲以下，最年輕的只有26歲。目前，海軍已向遇難者家屬發放賠償金和捐款，並啟動每月養老金計劃，希望這些努力能夠幫助減輕受害者家屬的負擔。

▼馬來西亞墜機意外死亡名單。（圖／王佩翊製圖）

▲▼馬來西亞墜機。（圖／王佩翊製圖）

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