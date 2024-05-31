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隔壁除草太吵了！他直播傳教被打擾氣炸　阿彌陀佛聲中跳牆打死鄰居

▲▼泰國一名男子因為鄰居的除草聲太吵而將對方活活打死。（圖／翻攝自Khaosod）

▲泰國一名男子因為鄰居的除草聲太吵而將對方活活打死。（圖／翻攝自Khaosod）

記者葉睿涵／編譯

泰國一名男子因為鄰居在除草時發出噪音，干擾他教授佛教教義的直播工作，一氣之下竟跳牆對鄰居發動攻擊，還殘忍將對方殺害。

據泰媒The Thaiger報導，這起恐怖殺人案發生於烏隆他尼（Udon Thani）一棟房子旁的花園裡。5月30日，警方於上午11時30分接獲報告，聲稱當地發生了一起命案，於是立即趕往現場查看。

警方趕抵現場時，發現55歲的受害者索塞（Sodsai）正仰面躺在地上。他當時身穿迷彩長袖襯衫和牛仔褲，臉部有受鈍器和尖銳物傷害後留下的血痕；而33歲的嫌犯齊迪猜（Kittichai）則在自己的住宅內等候警方。

原來，事發當天，索薩正在家中除草，不料除草機發出的噪音影響了齊迪猜在網上教授佛教教義的直播，於是齊迪猜便上前要求索塞停止工作，2人也因此爆發激烈爭吵。

隨後，索塞繼續除草，讓齊迪猜憤怒不已，於是他一氣之下搬來長梯，翻過圍牆猛烈襲擊索塞，導致他當場死亡。事後，齊迪猜回到自己家中繼續直播，還向警方發出挑戰，要他們到自己家來逮捕他。

當地居民從他的直播畫面中認出了齊迪猜，於是警方當場將他逮捕，但齊迪猜在調查中表示，他其實沒有刻意殺害索塞，只是噪音嚴重干擾了他的教學，才不得不出此下策。這起事件讓不少當地人感到十分震驚，而警方也將對此案展開進一步調查。

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