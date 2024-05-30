5月強降雨重擊雲林食用玉米　農損228公頃！財損逾800萬

記者蔡佩旻／雲林報導

受梅雨鋒面影響，雲林28日出現強降雨，造成食用玉米出現倒伏災情，目前受理申報受損情況截至29日有等10鄉鎮均傳出災情，其中土庫鎮申報已逾100公頃最為嚴重，其次為褒忠、虎尾與口湖災損面積超過20公頃、受損面積達228公頃，損害程度達25%，災損金額逾800萬。

▲立法委員丁學忠、副縣長謝淑亞、土庫鎮長陳特凱邀集農糧署中區分署分署長姚士源、台南農改場朴子分場分場長游添榮、現勘受災食用玉米田。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員丁學忠今（30）日會同農糧署中區分署分署長姚士源、台南農改場朴子分場分場長游添榮、雲林副縣長謝淑亞、農業處副處長蔡耿宇等人，前往受災最嚴重的土庫鎮勘災，盼農業部立即啟動天然災害救助。立委丁學忠指出，這波强降雨來的又急又大，高莖作物玉米損失慘重，除土庫鎮之外，其他地區也有同樣的災損，農民整季辛苦付諸流水，欲哭無淚。

▲台南農改場朴子分場長游添榮博士表示，倒伏嚴重之玉米莖彎曲受損即便繼續種植，已無法順利傳輸養分，造成結果率及生長情況不樂觀，評估後均符合受災標準。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣府農業處指出，雲林113年度一期作食用玉米種植面積達全國50%以上，產量逾60%，接獲農民及公所反應後，邀請相關專業單位前往多處玉米田現勘，初判證實食用玉米確實受災嚴重，如獲救助，金額每公頃4萬1000元。

農糧署中區分署分署長姚士源指出，以前天然災害大面積算要20%，現在小面積低於500公頃以下只要受損5%即可針對單一作物提出天然災害救助相關程序，可見針對天然災害，中央是絕對照顧農民，絕無以種植多寡來區分，只要有耕作事實，任何作物只要達標都有救助辦法，且補助標準皆一致化公平。

▲農糧署中區分署分署長姚士源（左）指出，中央是絕對照顧農民，只要有耕作事實，任何作物只要達標都有救助辦法，且補助標準皆一致化公平。（圖／記者蔡佩旻攝）

食用玉米農民指出，種植約2公頃預估收成可有3、40萬收入，現況幾乎全軍覆沒。對此，台南農改場朴子分場長游添榮表示，倒伏嚴重玉米約47日前種植，生長高但莖軟，部分田區再遭與強風倒伏及顯見嚴重，玉米莖彎曲受損即便繼續種植，已無法順利傳輸養分，造成結果率及生長情況不樂觀，評估後均符合受災標準。

▲雲林食用玉米受到5月28日強降雨影響，多鄉鎮地區出現倒伏現象，農損慘重。（圖／記者蔡佩旻攝）

土庫鎮長陳特凱呼籲，農民若發種植作物受天然災害影響導致受損，請立即向公所通報，並請農民朋友亦可以利用「農產業天然災害現地照相APP」將受災現場遠、近各拍一張以上照片上傳系統存證以作為認定依據，縣府農業處亦將立即施行救助程序。

▲雲林食用玉米受到5月28日強降雨影響，多鄉鎮地區出現倒伏現象，農損慘重。（圖／記者蔡佩旻攝）