新竹科技廠包車遊劍湖山…司機國道「時速130」狂飆釀4死！下場曝光

▲新竹某科技廠家庭日包車出遊，司機國道上超速任意變換車道造成4人死亡，遭判刑3年6月。（資料圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

國道3號南下263.7公里（雲林斗六段）2023年10月21日發生一起嚴重車禍！新竹某科技廠家庭日包車準備前往劍湖山遊樂園遊玩，不料，途中卻與一輛自小客車發生碰撞，造成4人死亡、22人輕重傷。司機事後被依過失致死罪起訴，雲林地方法院今判3年6月，可上訴。

判決指出，陳姓司機於2023年10月21日上午9時42分左右開著遊覽車行經事故路段時，他超速要由外側車道切進內側車道，此時一台由李姓駕駛開的自小客車正沿著內側車道行駛而來，陳姓司機先與自小客車發生擦撞後，再撞上內側護欄，又往右撞上由陳姓駕駛所開的自小客車。

由於撞擊力道猛烈，遊覽車車頭全爛，車內一名12歲男童當場死亡，48歲男童母親也重傷，當場失去生命跡象，而小客車整台扭曲變形成一團廢鐵，車內52歲陳姓駕駛及車內55歲江羅姓女乘客身受重傷，3名重傷患者經緊急送醫搶救後，仍宣告不治。

▲事發時撞擊力道猛烈，遊覽車頭全爛。（資料圖／民眾提供）

事後陳姓司機被依照過失致死罪起訴，雲林地方法院指出，陳男是遊覽車職業駕駛，領有合法駕照，因超速、任意及驟然變換車道，又沒有使用方向燈並保持安全距離及間隔，導致發生車禍，造成4人死亡。

法院指出，雖然陳姓司機有與陳男、江羅女的家屬成立調解，但是沒有和男童母子的家屬達成和解，加上他前一天睡眠不足、精神不濟及恍惚的情形，更應該謹慎駕駛，甚至拒絕駕駛，但陳姓司機卻執意出勤，且不時有超過每小時120公里，甚至到達逼近每小時130公里的超速狀況，造成非常嚴重的傷亡，依過失致死罪將他判刑3年6月，全案仍可上訴。