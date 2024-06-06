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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

卡關多年！斗六鐵路高架化「過3關」　張嘉郡會勘三方獲共識

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林斗六鐵路高架化推動進度牛步，為化解各項難題，立法委員張嘉郡今（6）日邀集相關單位會勘，統合交通部、台鐵與縣政府等多方意見，繼先前解決彎道曲率半徑改善方案、效益評估，今再拍板第三道關卡「臨時平交道過渡調整方案」，而各方對於沿線的3座陸橋拆遷規畫，也已達成共識。

▲雲林斗六鐵路高架化推動進度牛步，歷經3位交通部長都沒進展，立法委員張嘉郡今日邀集相關單位辦理會勘，統合交通部、台鐵公司與雲林縣政府等多方意見。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林斗六鐵路高架化推動進度牛步，歷經3位交通部長都沒進展，立法委員張嘉郡今日邀集相關單位辦理會勘，統合交通部、台鐵公司與雲林縣政府等多方意見。（圖／記者蔡佩旻攝）

立委張嘉郡今天(6日)邀集鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇、縣長張麗善、雲林縣跨黨派議員，及斗六市長林聖爵等相關單位到現場會勘，以加速通過可行性評估。張嘉郡表示，貫穿斗六市區的鐵路共有9處平交道、3處陸橋及2處地下道，長年來限制市區發展，也帶來不少危險，尤其斗六是雲林的行政中心，高架化勢在必行。

▲雲林斗六鐵路高架化推動進度牛步，歷經3位交通部長都沒進展，立法委員張嘉郡今日邀集相關單位辦理會勘，統合交通部、台鐵公司與雲林縣政府等多方意見。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張嘉郡（右）指出，斗六鐵路高架化是地方民眾的共同期望，雲林縣府跟議會已經展現地方決心，編列好地方自籌款，她要求鐵道局盡速審查，啟動後續相關事宜。（圖／記者蔡佩旻攝）

斗六人期盼2、30年的鐵路高架化，因面臨「彎道曲率半徑改善方案、效益評估與臨時平交道過渡調整」3大關卡延宕多年，使計畫牛步化遲遲無法向前推進，其中曲率半徑地方從原本698公尺提升為730公尺，但仍與規定的1000公尺有所差，也是一直難獲突破的點，進行多方協商後終能取得共識維持原案的730公尺。

▲雲林斗六鐵路高架化推動進度牛步，歷經3位交通部長都沒進展，立法委員張嘉郡今日邀集相關單位辦理會勘，統合交通部、台鐵公司與雲林縣政府等多方意見。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲縣長張麗善說，只要有益地方發展，縣府均樂於配合，將來縣府也將提案在縣府附近增設「府前站」，讓斗六朝雙都心發展。（圖／記者蔡佩旻攝）

立委張嘉郡表示，根據交通部、台鐵與雲林縣政府三方今天會勘的共識，將現有的明德與大學陸橋拆除改設臨時平交道，內環路橋採局部抬高，維持讓小型車可通行，避免用路人因交通黑暗期而大繞路。共識方案也同時針對斗六車站的站體進行微調優化，挑高大廳的高度不僅減少乘客旅客的壓迫感，也提高商家業者進駐的意願，創造更多的經濟活動與商業價值。

▲雲林斗六鐵路高架化推動進度牛步，歷經3位交通部長都沒進展，立法委員張嘉郡今日邀集相關單位辦理會勘，統合交通部、台鐵公司與雲林縣政府等多方意見。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張嘉郡強調，未來除保留內環陸橋，大學和明德兩座陸橋拆除改為臨時平交道。（圖／記者蔡佩旻攝）

縣長張麗善說，斗六鐵路高架化能進一步推動為地方幸事，整體計畫經費也從160多億元增至220億元，地方配合款高達30餘億元，只要有益地方發展，縣府均樂於配合，將來縣府也將提案在縣府附近增設「府前站」，讓斗六朝雙都心發展。

鐵道局長楊正君、台鐵總經理馮輝昇也表示，曲率半徑經協商考量地方的特殊性後，同意以特案維持地方提案，相關的後續技術性中央和地方也會合作逐一克服。張嘉郡強調，未來除保留內環陸橋，大學和明德兩座陸橋拆除改為臨時平交道，期待在高架化案子3大卡關均獲突破後，縣府能加緊腳步盡速將案子呈報中央，以利後續綜合規畫早日完成。

▲雲林斗六鐵路高架化推動進度牛步，歷經3位交通部長都沒進展，立法委員張嘉郡今日邀集相關單位辦理會勘，統合交通部、台鐵公司與雲林縣政府等多方意見。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲張嘉郡邀集交通部鐵道局長楊正君、台鐵公司總經理馮輝昇、雲林縣長張麗善現場會勘，吸引不少民眾和民代到場關切。（圖／記者蔡佩旻攝）

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