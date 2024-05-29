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劍湖山世界驚見「國王的摩天輪」　10年1次大保養...罕見畫面曝

記者蔡佩旻／雲林報導

纜廂不見了？雲林驚見「國王的摩天輪」！劍湖山世界「幸福摩天輪」直徑88米達30層樓高，佇立於海拔200米以上，是雲林縣知名地標，更是全世界唯二施放摩天輪主體煙火的跨年場域，行經國道三號古坑段均能欣賞其美觀。但有民眾發現，上頭50個纜廂竟然不翼而飛，經查，原來是正在進行10年一次的大保養。

▲劍湖山世界出現「國王的摩天輪」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲劍湖山世界遊樂園摩天輪纜廂不翼而飛，僅存骨架宛如「國王的摩天輪」。（圖／記者蔡佩旻攝）

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劍湖山世界業者指出，幸福摩天輪建立於1990年迄今已34餘年，為了持續帶給遊客更多美好的回憶，今年斥資逾千萬採用ESG供應商之美國PPG漆料以降低環境汙染，進行鋼構粉刷暨纜廂更新工程，來強化摩天輪鋼構安全係數、進行整修，因視氣候狀況調整目前暫訂於6月底完工，整修期間呈現僅存骨架宛如「國王的摩天輪」，完工屆時將呈現有別以往的新體驗。

劍湖山世界業者表示，隨著今年度最後一檔連假端午3天假期的到來，劍湖山世界特別加碼開放3套經典水設施，包含刺激清涼型的「大碗公」、「龍捲風」以及親子同樂的「大船塢」； 6月8日至6月10日限定，推出「端午5蛋」龍好康，水陸暢玩門票299元，憑「健保卡卡號」以健保卡正面左下角的12位數字計算，其中五個以上的「0」即可獲得優惠資格，即可享299元購票優惠。

▲劍湖山世界出現「國王的摩天輪」。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲劍湖山世界「幸福摩天輪」直徑88米達30層樓高，行經國道三號古坑段均能欣賞其美觀。（圖／記者蔡佩旻攝）

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