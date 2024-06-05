　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

溪洲大橋砂石車爆胎撞護欄　2警車戒護竟遭追撞！現場慘狀曝

記者蔡佩旻／雲林報導

省道台一線雲林與彰化交界溪洲大橋今（12）日11時許一輛砂石車爆胎失控，自撞內側護欄、砂石灑落滿地，駕駛輕傷送醫，現場由西螺警分局與彰化北斗警分局警力現場戒護，突然遭到一輛自小客車追撞，造成兩輛警車嚴重毀損，駕駛輕傷送醫，詳細肇事原因待警方釐清。

▲彰化溪州大橋發生砂石車自撞車禍，警車戒護遭二度追撞，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化溪州大橋發生砂石車自撞車禍，西螺派出所與溪洲分駐所警車戒護遭二度追撞，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

溪洲大橋11時37分發生砂石車爆胎自撞事故，49歲黃姓男子駕駛砂石車疑因爆胎撞擊內側護欄，造成頭部撕裂傷，由救護車送往雲林基督教醫院救治，因事故現場為雲林與彰化縣交界，兩縣轄警謹慎派員前往，路面滿是砂石，由西螺派出所與溪洲分駐所警車戒護。

▲彰化溪州大橋發生砂石車自撞車禍，警車戒護遭二度追撞，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

12時48分，一名65歲洪姓男子駕駛銀色自小客車因未注意路況，幾乎未煞車撞擊戒護警車，造成兩輛警車嚴重毀損，駕駛肢體擦挫傷送雲林基督教醫院救治，幸好當時警員沒有在車輛附近，無其他人員遭受波及。詳細案發原因尚待警方進一步調查釐清。

▲彰化溪州大橋發生砂石車自撞車禍，警車戒護遭二度追撞，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲砂石車爆胎自撞內側護欄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化溪州大橋發生砂石車自撞車禍，警車戒護遭二度追撞，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲銀色自小客車追撞2輛警車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化溪州大橋發生砂石車自撞車禍，警車戒護遭二度追撞，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化溪州大橋發生砂石車自撞車禍，警車戒護遭追撞，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

ET快訊
史上最多！台中警272人異動　基層怒：長官出事我們扛
快訊／大聯盟簽賭「5球員禁賽」　身分公布
快訊／唐治平堅決不認屍！　「我母親腿非常細」
女粉「掀衣挺胸」簽名！鄉民見「三兆奶」痛斥：老黃被性騷
花8000買鱉甲海馬泡藥酒　10年後發現是「塑膠做的」
輝達發「狗狗員工證」　黃仁勳「午休跑回家看狗」
300公斤鏟斗砸死人！　內行曝2原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東孕婦以為肚子痛如廁　羊水破了急叩119！送醫途中產女

屏東歐告衝對街找同伴！機車騎士猛撞飛摔受傷　警追究飼主刑責

溪洲大橋砂石車爆胎撞護欄　2警車戒護竟遭追撞！現場慘狀曝

快訊／唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

懷疑兒遭霸凌！父拿武士刀到校嗆「全部殺了再來賠錢」判拘役

風紀案頻傳！台中警272人異動史上最多　基層怒：長官出事我們扛

大溪鬧區逆向闖燈高速追逐　攔車痛毆駕駛！2煞被起訴

快訊／唐治平現身士林地檢！「撂泰文」爆氣怒問：誰是唐先生？

端午連假前夕彰化「送肉粽」鄉民炸鍋　時間緊急延後詳細路線曝　

3百公斤鏟斗砸死工人！內行人見肇事怪手曝原因：人為疏失

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

聲樂老師狂讚黃宣「大帥哥」　 看到他婚戒心碎了：No！

黏人汪學主人爬梯子上樓　後方偷跟隨：為了靠近你

李多慧首次編舞領軍大跳　「蕾絲蒙眼+超狂電臀」超辣

禮讓行人遭後車追撞　女駕駛霸氣下車理論

許光漢忘記《想見你》內容　夢想「躺著賺」：有不正直的時候XD

屏東孕婦以為肚子痛如廁　羊水破了急叩119！送醫途中產女

屏東歐告衝對街找同伴！機車騎士猛撞飛摔受傷　警追究飼主刑責

溪洲大橋砂石車爆胎撞護欄　2警車戒護竟遭追撞！現場慘狀曝

快訊／唐治平3關鍵堅決不認屍！　「媽媽不見」不排除報失蹤

懷疑兒遭霸凌！父拿武士刀到校嗆「全部殺了再來賠錢」判拘役

風紀案頻傳！台中警272人異動史上最多　基層怒：長官出事我們扛

大溪鬧區逆向闖燈高速追逐　攔車痛毆駕駛！2煞被起訴

快訊／唐治平現身士林地檢！「撂泰文」爆氣怒問：誰是唐先生？

端午連假前夕彰化「送肉粽」鄉民炸鍋　時間緊急延後詳細路線曝　

3百公斤鏟斗砸死工人！內行人見肇事怪手曝原因：人為疏失

盼帶動人潮促進觀光！柯文哲端午前夕赴花蓮騎腳踏車　2天行程曝光

基隆「敏感地質」破百處！專家憂雙北斷層：一旦錯動將現毀滅災情

跳上北捷讓謝盈萱女神陪你一起測眼力！蔡司智銳鏡片「創意車廂」通勤不當低頭族

慧洋5月營收年增15％　兩原因運價持續維持高檔

快訊／槍手朝美國大使館開槍！　黎巴嫩部隊開火還擊

屏東孕婦以為肚子痛如廁　羊水破了急叩119！送醫途中產女

我也是詐騙被害者！　鮑爾反問「我為何不行？」

變電箱竄煙險釀災　南消四大呼籲夏暑酷熱用火用電需小心

屏東歐告衝對街找同伴！機車騎士猛撞飛摔受傷　警追究飼主刑責

建中罕病學霸錄取台大財金　存零用錢創辦「公益家教網」

騎改裝摩托翹孤輪　日本特技車手炫技

社會熱門新聞

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

唐治平現身派出所！曝「媽媽死亡」前後經過

快訊／唐治平現身士林地檢！爆氣怒問：誰是唐先生？

賓士撞麵攤　肇事者因病過世店家求償無門

剛因詐助理費入獄！女議員再被抓包不倫律師

海軍班長性侵同袍11歲女兒　網：禽獸

唐治平還在醉現身警局！檢指示：直接去地檢署

即／台東工安意外！怪手鏟斗脫落　工人遭砸破頭亡

獨／夏克立「為了家人」不告郎祖筠、竇智孔了！

唐治平自認「沒有酗酒、落魄」：那是你們覺得

國1彰化段嚴重火燒車！駕駛自斷車頭保命

更多熱門

相關新聞

豪雨農損！雲林稻田倒伏農民憂災損擴大搶收　

豪雨農損！雲林稻田倒伏農民憂災損擴大搶收　

雲林縣一期稻作採收期為6月中旬至7月中旬約一個月，較早插秧的稻田已先行進行採收，上週受鋒面滯留影響豪雨襲台，造成不少地區均出現水稻倒伏情況，預期未來幾日持續降雨，部分農民擔倒伏的稻穗發芽搶收，雲林縣農業處副處長蔡耿宇表示，呼籲熟成再收割。

飛沙國中免費大啖原肉牛排　滿足喜悅溢於言表

飛沙國中免費大啖原肉牛排　滿足喜悅溢於言表

砂石車沿路「卸貨」1公里！台64線如土石流災區

砂石車沿路「卸貨」1公里！台64線如土石流災區

台電雲林營業處　發放急難救助金送暖

台電雲林營業處　發放急難救助金送暖

雲林立委會勘農水路　爭取4千萬經費護農

雲林立委會勘農水路　爭取4千萬經費護農

關鍵字：

交通事故雲林溪洲大橋警車撞擊砂石車

讀者迴響

熱門新聞

狄鶯鬧離婚！孫鵬「開出1條件」願點頭

唐治平堅不指認　母將成有名無主屍

新北市「最正運將」就是她！　34E辣照曝光

基隆山崩「瑞典坦克」遭埋　竟還能開回原廠維修

亞馬遜部落連網路！村民沉迷色情片

唐治平是隱藏富二代！「父是泰國富商」身世起底

唐治平戴《周處》手錶：遺體不像我媽

好市多悄上架「洗腎神物」　會員反感：抵制！

特斯拉哭哭…馬斯克要輝達先把AI晶片給X和xAI

獨／黃仁勳演講完奔熱炒店　菜單備註4字曝

Soya認愛大馬YTR！坦言分手身心崩潰

李妍瑾被爆離婚直播淚崩：是我不好

即／韓國瑜深夜急發聲明

桃市醫院掀關床海嘯　3個月879名護理師離職

花蓮知名山姆先生咖啡館宣布暫停營業

更多

最夯影音

更多

那英唱《擱淺》杰倫粉崩潰：弱爆了！　「像老媽硬要唱」嫌到聲樂老師傻眼XD

黃仁勳演講完奔百元熱炒店　備註不要蒜頭...小費給5000

超強認了約砲.出軌「希望入監服刑」　短髮小三私訊正宮：我做的事非常賤

爸拒絕喊「公主請上車」 直接開走...女兒原地傻眼

帶日本妻吃「鐵板燒」　她盛裝赴約到場傻眼

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面