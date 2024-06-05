溪洲大橋砂石車爆胎撞護欄　2警車戒護竟遭追撞！現場慘狀曝

記者蔡佩旻／雲林報導

省道台一線雲林與彰化交界溪洲大橋今（12）日11時許一輛砂石車爆胎失控，自撞內側護欄、砂石灑落滿地，駕駛輕傷送醫，現場由西螺警分局與彰化北斗警分局警力現場戒護，突然遭到一輛自小客車追撞，造成兩輛警車嚴重毀損，駕駛輕傷送醫，詳細肇事原因待警方釐清。

▲彰化溪州大橋發生砂石車自撞車禍，西螺派出所與溪洲分駐所警車戒護遭二度追撞，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

溪洲大橋11時37分發生砂石車爆胎自撞事故，49歲黃姓男子駕駛砂石車疑因爆胎撞擊內側護欄，造成頭部撕裂傷，由救護車送往雲林基督教醫院救治，因事故現場為雲林與彰化縣交界，兩縣轄警謹慎派員前往，路面滿是砂石，由西螺派出所與溪洲分駐所警車戒護。

12時48分，一名65歲洪姓男子駕駛銀色自小客車因未注意路況，幾乎未煞車撞擊戒護警車，造成兩輛警車嚴重毀損，駕駛肢體擦挫傷送雲林基督教醫院救治，幸好當時警員沒有在車輛附近，無其他人員遭受波及。詳細案發原因尚待警方進一步調查釐清。

▲砂石車爆胎自撞內側護欄。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲銀色自小客車追撞2輛警車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化溪州大橋發生砂石車自撞車禍，警車戒護遭追撞，現場一片狼籍。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

