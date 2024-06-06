丁學忠、張嘉郡為偏鄉小學爭取3千萬　盼改善4校運動設施

▲立法委員丁學忠、張嘉郡深入偏鄉，爭取共3373萬元經費，將對四所學校之運動場及老舊設施進行改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員丁學忠、張嘉郡向教育部體育署爭取共3373萬元經費，將對褒忠國中、潮厝華德福實驗小學、飛沙國小、三崙國小等四所學校的運動場及老舊設施進行改善。立委丁學忠表示，安全的運動場地攸關學生學習與健康，是學生相當重要的場域，未來與張嘉郡委員也會繼續爭取改善各校相關軟硬體設備。

今（6）日立委丁學忠會同體育署副署長房瑞文依序前往褒忠國中、潮厝華德福實驗小學、飛沙國小、三崙國小實地勘查運動場地與相關設施，並聽取各校提出的改善計畫。丁學忠指出，優質安全的運動場地及相關設備是校園最基本配備。今日視察4所學校運動場地都已許久未曾修建，影響學生上課安全情況，感謝副署長房瑞文特地到雲林會勘，允諾補助4校修建運動場地經費。

▲校園運動場老舊跑到嚴重影像學生活動安全。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

丁學忠表示，雲林縣偏鄉學校雖然因少子化衝擊，學生人數減少，但教育必須撐起每一個孩子，不管學生人數多或少，都必須有最好的環境，與優質安全學習環境，未來將與張嘉郡委員持續向中央爭取經費，提升縣內各校園環境，若學校有需要修繕的設備或設施，也歡迎民眾向聯合服務處反應，他一定全力協助爭取。

立委張嘉郡說，依各校提出修建計畫書，分別為褒忠國中爭取289萬元、潮厝華德福實驗國小1388萬元、飛沙國小847萬元、三崙國小860萬元。張嘉郡強調，投資教育政府責無旁貸，給孩子安全、健康、快樂的學習環境更是每個人責任，未來亦會持續緊盯各校整建進度，協助各校儘速完成整建工程，讓學生在安全無虞的校園快樂運動，身心健康成長。

▲立法委員丁學忠、張嘉郡深入偏鄉，爭取共3373萬元經費，將對四所學校之運動場及老舊設施進行改善。（圖／記者蔡佩旻翻攝）