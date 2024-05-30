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社會 社會焦點 保障人權

快訊／男騎士疑自撞摔進水溝！　「上半身陷軟泥」失去呼吸心跳

記者蔡佩旻、戴若涵／雲林報導

雲林縣西螺鎮公館里一處產業道路，30日上午發生一起嚴重車禍！一名年約60歲的男騎士因不明原因偏離車道，疑似自撞後摔落水溝，上半身陷入軟泥受困，當場失去生命跡象，警消獲報到場，趕緊將人救出後送醫。

▲雲林西螺發生疑似自撞車禍，男騎士摔進水溝內失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

▲雲林西螺發生疑似自撞車禍，男騎士摔進水溝內失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

附近民眾表示，不知男騎士是何時摔落的，並未聽見聲音，是剛好出門才發現有機車在田裡，靠近一看驚見騎士在水中。至於詳細事故發生原因及經過，目前鑑識人員已到場採證，要進一步調查釐清。

▲雲林西螺發生疑似自撞車禍，男騎士摔進水溝內失去生命跡象。（圖／記者蔡佩旻攝，下同）

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