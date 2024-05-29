竹聯明仁會插旗雲林！「老虎鉗斷指」禁脫幫　會長「王爺」收押

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局威力掃蕩黑幫檢肅黑道幫派，今（29）日召開破案記者會發表豐碩成果，包括肅槍、緝毒、掃蕩賭場等專案行動動員上千人次警力，共計檢肅黑道幫派3件31人到案，並查獲霰彈長槍1把、改造短槍1把、模擬槍2把、大麻1公斤、實體六合彩、網路賭博案件18件45人，查扣11萬1047元賭資。

▲竹聯幫仁堂明仁會雲林分會利用年輕人血氣方剛之特性，召募會員執行暴力圍事、逼討債務並從事販毒等非法行為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警方查獲竹聯幫明仁會插旗雲林，進行專案掃蕩查獲霰彈長槍1把、改造短槍1把、模擬槍2把、大麻1公斤、球棒7枝、開山刀3把、武士刀2把、彈簧刀1把、查獲本票2張、達姆彈、借據1張等涉案證物，並於台南、斗六、莿桐、林內、虎尾鎮等逮回會長陳男(27歲，會長)、陳男（28歲，副會長）、賴男（27歲，組長）及共犯等18人。

▲警方直搗據點查涉案證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方說明，竹聯幫仁堂明仁會雲林分會利用年輕人血氣方剛之特性，吸收成員入會，並訂有明確的幫規教條，內部分工組織精確完整，各階層幹部均以各種神明為代號自稱，成員如有欲脫離組織之想法或行動，幹部即威嚇稱要以老虎鉗剪斷2隻手指等言語，嚴禁脫離組織。

▲雲林縣警察局刑警大隊長楊承璋針對案情進行說明。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

該會幹部均以神明為暱稱，會長暱稱「王爺」、副會長暱稱「土地公」、組長暱稱「晉文公」經常利用社群軟體成立「快打」群組糾集幫眾滋事，共有108名成員，一呼百應砸車砸店等逞兇鬥狠暴力圍事、逼討債務並從事販毒等非法行為牟取不法暴利。

▲警方於竹聯幫仁堂明仁會雲林分會查獲大麻1公斤。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



刑事警察大隊掃黑專責隊、少年警察隊、斗六、斗南分局等單位共組專案小組，於5月14日、15日、22日及23日，持拘票及搜索票兵分多路陸續拘提陳姓主嫌、共犯陳嫌、賴嫌等18人到案，查扣之制式霰彈槍及達姆彈極具殺傷力，全案依組織犯罪等罪名移送雲林地方檢察署偵辦，首要陳嫌經地檢署向法院聲請羈押獲准。

▲竹聯幫仁堂明仁會雲林分會以木藝店為據點，召募會員執行暴力圍事、逼討債務並從事販毒等非法行為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警察局局長李建民嚴正表示，不容許任何犯罪及不法黑道幫派挑戰公權力，本案明仁會剛在雲林縣插旗拓展黑幫勢力，旋即被警方掃蕩瓦解，警察局將持續實施聯合威力掃蕩專案勤務，不定期執行，強力檢肅黑道幫派，全力維護轄區治安。如有遭受此一犯罪集團暴力不法侵害者，請勇於出面報案。

▲警方直搗據點查涉案證物。（圖／記者蔡佩旻翻攝）。

▲該會幹部均以神明為暱稱，會長暱稱「王爺」、副會長暱稱「土地公」、組長暱稱「晉文公」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）