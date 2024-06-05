輝達將於台灣設置兩中心　張麗善：全力爭取到雲林

▲張麗善表示，雲林縣人才、水、電與土地都不缺，縣府會全力爭取黃仁勳創辦人將雲林列入設置設計中心等相關投資地點。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳宣布將於台灣設置人工智慧(AI)超級電腦中心與AI設計中心，雲林縣長張麗善今（5）日於議會總質詢時表示，雲林縣人才、水、電與土地都不缺，縣府會全力爭取黃仁勳創辦人將雲林列入設置設計中心等相關投資地點。



輝達（NVIDIA）創辦人兼執行長黃仁勳於台灣掀起AI風潮，縣議員林岳璋、蔡東富等人今天於議會總質詢時表示，雲林縣在縣長張麗善領導下，積極邁向農工商科技城，對於迎接高科技產業的條件都已經完備，絕對有能量爭取輝達來設置台灣設計中心，希望縣府全面動起來，全力爭取。



張麗善指出，黃仁勳執行長在台灣掀起風潮，她也一直持續關注，透過直播了解黃執行長對於AI產業的發展與應用的論述，AI將是未來產業的主流，更是翻轉未來的產業，雲林縣不會在未來大趨勢缺席，已經透過各種可能管道接觸連繫。

張麗善說，她聽了黃仁勳執行長直播後，透過ChatGPT詢問雲林是否值得輝達設置設計中心，根據ChatGPT的回答，「總結來說，雲林縣具備產業園區的基礎設施、便利的交通、良好的生活環境，這些都為投資創造了有利條件。未來，雲林可以透過與周邊大學的合作培養人才，再配合便利的交通來吸引人才。所以，無論是從產業政策規劃、生活機能、人才培育等方面，雲林都是值得輝達投資的絕佳選項。」縣府會全力爭取輝達公司前來雲林投資。



張麗善強調，雲林縣有很多好吃、好玩的夜市，包括虎尾夜市、斗六夜市、斗南夜市等，幾乎從週一到週日都有，包括蚵仔煎等在地美食，應有盡有，如果黃仁勳執行長願意來雲林，她會全程陪伴黃執行長逛遍所有夜市，吃遍各項美食。