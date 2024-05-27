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全球第一男高音佛瑞茲壓軸高歌　2024台南國際音樂節圓滿落幕

▲2024台南國際音樂節，集結逾700位台南在地與國際的頂尖音樂家，自2月27日至5月26日，共演出室內及戶外13場，另加上5場教育場，逾兩萬名觀眾共赴為期3個月的音樂盛會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲2024台南國際音樂節，集結逾700位台南在地與國際的頂尖音樂家，自2月27日至5月26日，共演出室內及戶外13場，另加上5場教育場，逾兩萬名觀眾共赴為期3個月的音樂盛會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2024台南國際音樂節，集結逾700位台南在地與國際的頂尖音樂家，自2月27日至5月26日，Timeless Symphony與Infinity Melody兩大單元，共演出室內及戶外13場，另加上5場教育場，逾兩萬名觀眾共赴為期3個月的音樂盛會。

全球歌劇巨星第一人—胡安・迪亞戈・佛瑞茲（Juan Diego Flórez）於26日下午，以全球知名歌劇《杜蘭朵》中的〈公主徹夜未眠〉一曲，正式為2024台南國際音樂節劃下句點，在台南400的歷史時刻，共同見證「時代之聲」在文化古都台南的圓滿傳唱。

此次台南國際音樂節，除邀請多位重量級國際音樂家來到台南；小提琴家奧古斯汀・哈德利希（Augustin Hadelich）更與台灣知名小提琴家曾宇謙，於正式演出之後進行對談，是致贈給全台樂迷一大驚喜！奧古斯汀・哈德利希現在任教於耶魯大學，他運用自身能量，不吝與台灣的青年學子分享所學，也願意將其對談內容放上網路，希望與更多人分享這珍貴的內容。

柏林愛樂明星音樂家莎拉・威利斯（Sarah Willis），亦是國際知名法國號演奏家，她除自身的精彩演奏外，亦成立「Mozart y Mambo」（當曼波遇見莫札特）計畫，攜手古巴天團《遠景俱樂部》的青年音樂家一起巡迴全球，向世界介紹古巴音樂的精彩與潛力，古巴音樂家也共同邁向國際舞台。

此次安排「Mozart y Mambo」到台南孔廟、台南市美術館二館快閃演出，與全市民眾分享最直接的音樂脈動與感動。鋼琴家丹尼爾・特里福諾夫（Daniil Trifonov）今年度雖僅安排在台北演出，但此次台南國際音樂節仍邀請這位來自北國的音樂家走訪南方文化古都，也進到演藝廳與與台南樂迷分享其音樂觀與技巧，是全台絕無僅有的一場教育對談大師場。

▲2024台南國際音樂節，集結逾700位台南在地與國際的頂尖音樂家，自2月27日至5月26日，共演出室內及戶外13場，另加上5場教育場，逾兩萬名觀眾共赴為期3個月的音樂盛會。（圖／記者林東良翻攝，下同）

維也納交響樂團攜手維也納國家歌劇院合唱團、4位獨唱家，以及台北愛樂合唱團，於台南高唱貝多芬第九號交響曲。這場2024台南國際音樂節的重量級節目，文化局也特別安排戶外轉播，讓音樂廳內、外的市民朋友，皆能在迎接貝多芬第九號交響曲首演200年的時刻，共同聆賞與欣賞這歌詠生命、自由與和平共融的時代之聲，也傳達台南在百年歷史洪流中，變與不變的城市精神。

Infinite Melody從在地出發，呈現台南多樣風貌。「春之聲-大師 Bravo！」特邀鋼琴大師陳瑞斌返鄉演出，並攜手青年音樂家廖欣恩、廖喜恩，與台南市民族管絃樂團諸位優秀音樂家合作，打造屬於台南獨特的城市聲音；「台南市交響樂團—風起王城」則特邀旅美作曲家石青如為台南400全新創作《風起王城》四部曲，以音樂述說台南此地多樣的文化感受，經由音樂述說歷史的脈絡與洪流，讓人深刻感動。

「音樂親子系列《總爺親子淘憩時光》」，由台北愛樂在麻豆總爺藝文中心帶來生動的親子音樂會，讓現場的小朋友們更親近、了解管弦樂團，拉近與音樂的距離；在地知名表演團隊狗屎運爵士大樂團，在鹽水永成戲院演出爵士樂角度詮釋的經典電影曲「浮光樂影音樂會」，在地民眾陶醉在午後的爵士氛圍。此次在民眾的期待下，再次邀請《達人秀》「保羅．帕茲」來到台南，闊別16年的演出，一開放就被索票一空，與國小合唱團合作，攜手唱出動人樂章；
在這座時間、世代與文化層累而成的歷史古都，結合在地與世界元素，2024台南國際音樂節，以音符串聯豐富多樣的聲音，共同為台南的光輝時刻慶賀，未來將攜手共創更多百年樂音！

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