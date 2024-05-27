端午愛呷粽　台南勞工局溫暖送身心障礙者就業包中

▲台南市勞工局局長王鑫基率領團隊，與台南市餐飲產業工會及喜憨兒台南庇護工場合作，將美味粽子及「端午溫暖送」油飯禮盒發送給台南市共20區82戶身心障礙朋友。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局落實黃偉哲市長積極促進身心障礙者就業理念，除協助經濟自立，27日在端午節前由局長王鑫基率領團隊，與台南市餐飲產業工會及喜憨兒台南庇護工場合作，將美味粽子及「端午溫暖送」油飯禮盒發送給台南市共20區82戶身心障礙朋友，分享端午節慶美食，讓大家感受台南的愛與溫暖。

勞工局局長王鑫基表示，非常感謝台南市餐飲產業工會郭國仁理事長每年都熱心公益，帶領會員展現超高手藝製作美味可口粽子關懷弱勢勞工，而喜憨兒台南庇護工場更結合全家通路合作募集社會善心人士認捐並由庇護性員工製作的「端午溫暖送」油飯禮盒，由他及勞工局同仁分送到20區82戶身心障礙者家中，讓身障夥伴們可以享用美食，與家人朋友共享並感受佳節氛圍，同時透過年節的慰問，關心其就業與生活狀況，並表達職場上有任何就業相關需求都可以向勞工局尋求協助，鼓勵身心障礙夥伴持續穩定於工作崗位上，能經濟獨立也建立自己的成就感。

王鑫基局長首先來到南區關懷宜先生，宜先生由於先天性脊髓膜膨出症併發水腦症，導致影響重器障及肢體尋職不易，透過多元臨工方案至勞工局服務，期間勞工局職管員同時協助他釐清求職方向，再方案結束後由支持性就服員媒合至億載國小擔任行政助理工作，並到職場協助他熟悉業務，運用職務再設計申請電動輪椅就業輔具及改善職場無障礙環境，協助提升工作速度，宜先生也感謝億載國小林志政校長營造友善職場提供諸多協助，迄今已經能獨立作業，勞工局亦樂見勞雇關係和諧。

另一方面勞工局同仁也來到新化區關心許姓員工，許員認知學習能力較弱，勞工局與學校就業轉銜無縫接軌，在他高中畢業前即運用身心障礙者職業重建服務協助其就業，職管員先透過職業輔導評量，協助許員建立明確的就業方向及努力的目標，連結了中途職場資源，經由試做一段時間強化其工作所需技能，再由支持性就服員提供開發職缺媒合就業並到職場協助其快速上手，目前也已經穩定工作超過1年半，並獲公司肯定推薦他參加並獲得今年台南市政府身心障礙者職場楷模的殊榮，也讓他得到自我肯定。

台南市勞工局就業促進科提供身心障礙就業一條龍服務，有就業需求之身心障礙者，可洽勞工局就業促進科身心障礙者職業重建服務窗口協助就業(民治行政中心：06-2991111 分機 6602、6290、6293、6787；永華行政中心：06-2991111 分機 8533、8020、1837)。