慘照曝！台南轎車衝鮮魚湯店騎樓3店遭殃　駕駛：身體不適恍神

▲台南市1部黑色自小客車突失控衝撞一家鮮魚湯店騎樓，波及另3間店面及4部機車，現場一片狼籍。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市永康區中正南路發生一起交通事故，1部黑色自小客車突失控衝撞一家鮮魚湯店騎樓，波及另3間店面及4部機車，現場一片狼籍，幸無人員傷亡，駕駛人初步調查並無酒駕，疑因身體不適而恍神肇事，目前確實肇事原因及相關責任由市警永康分局調查處理中。

永康分局指出，5月27日上午11時許，在永康區中正南路658號發生一起交通事故，經初步了解，黑色自小客車駕駛人自稱沿中正南路由西向東行駛，至事故地點疑似因恍神，不慎撞入中正南路658號前騎樓，波及3間建築物的鐵門、鐵柱．盆栽及4台機車，造成店家騎樓、桌椅、櫥櫃…等物品被撞毀，現場一片狼籍，幸好案發當時店內尚無客人，也無人員受傷。駕駛人無酒駕情事，因身體不適返家休養。

據店家表示，當時正在店前騎樓聊天，突然間車子就撞入，她本能跳開，車體在其身旁堪堪擦過，她雖受驚嚇，當下並未多想，但事後看到監視器畫面時，她嚇一大跳，可說十分幸運命大，差一點就被撞到，真是驚險！

警方案發後已派員到場完成勘查測繪與蒐證，目前確實肇事原因及相關責任由市警永康分局調查處理中。永康分局並呼籲，用路人駕車應保持良好精神，並隨時注意前方路況，方能保障行車安全。