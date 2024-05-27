「金門觀光圈」今成立　觀光署盤點5大資源搶攻國際旅客

▲「金門觀光圈成立大會」今日在金酒公司經武酒窖廣場舉行。（圖／觀光署提供）

記者蔡亞樺／台北報導

為整合促進金門觀光產業，觀光署今（27日）在金酒公司經武酒窖廣場，舉行「金門觀光圈成立大會」，觀光署表示，盤整食宿遊購行5項構面的觀光資源，設計出創新路線，做行銷宣傳，讓世界遊客看見金門，並且動身造訪金門。

觀光署長周永暉、金門縣副縣長李文良、金酒公司董事長吳昆璋等人出席成立大會，與金門5鄉鎮長、代表會主席及金門各觀光產業公協會代表，一同見證，會場展示金酒高粱、貢糖、麵線等熱門伴手禮，觀光署未來將再邀請知名國內外專家到訪金門。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲觀光署長出席「金門觀光圈成立大會」。（圖／觀光署提供）

周永暉表示，金門是觀光署推動成立的第18個觀光圈，金門擁有豐富且獨特的觀光資源，絕對是發展國際觀光最佳的旅遊目的地之一。透過觀光圈的運作，將食宿遊購行5項構面的觀光資源再次盤整，設計出創新且具吸引力的觀光路線，進行整體行銷宣傳，讓世界各地的遊客能夠看見金門，動身造訪金門。

周永暉說，金門觀光圈未來將是金門各觀光資源整合最重要的平台，協助產業風格形塑、數位轉型升級，從提升服務品質及創造觀光亮點的角度切入。智慧觀光應用的數位化資訊克服語言的隔閡，提供國際旅客友善的旅遊環境。

▲金門觀光圈今日正式成立。（圖／觀光署提供）

觀光署指出，今日成立大會選在金酒公司的經武酒窖廣場，經武酒窖剛榮獲交通部觀光署2023年舉辦的觀光亮點獎「最佳人氣獎」及10大活動體驗獎，象徵金門觀光與金門高粱美酒一同邁向世界。

觀光署強調，未來專家學者與在地觀光產業交流學習，以金門觀光圈品牌化的模式推展觀光，透過觀光署國內與國際的行銷宣傳，展現金門魅力，讓世界旅人看見金門觀光新亮點。