國會改革法案審查進度牛步！　國民黨拚週五三讀通過

▲國民黨團書記長洪孟楷。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院院會昨續審國會改革草案，由於民進黨使出拖延戰術，並號召場外動員，立院昨挑燈夜戰至12點，草案審查進度仍如牛步。二讀通過藐視國會罪（行政罰部分）以及人事同意權相關規定修正，聽證調查權則在二讀程序中。國民黨團書記長洪孟楷今（22日）表示，昨天議程受到民進黨杯葛，藍白這周五會持續排案改革，理性地將改革法案逐條討論，沒有共識的部分就表決，希望這個禮拜能夠順利三讀。

洪孟楷提到，光是二讀部分法案就消耗了五、二兩天院會，因為民進黨提出表決方式的再確認，發言表決部分，盼大家能夠有共識，國會改革是民主價值，大家都看到所有黨團版本，民進黨版本如有好的內容，他們同樣支持，這樣可有效整合意見，加速修法，各黨團應思考要呈現什麼價值給國人，自己還是期待三讀通過。

至於民進黨立委郭國文因為搶立法院秘書長周萬來文件，引爆網友怒火，郭國文對外表示已報警，並打算提告遏止網軍。洪孟楷則提出質疑，「誰先動手的啊？大家看得清楚！執政當家鬧事，還意思講？如何面對自己？議場攻防是立委對立委，過去到現在都沒有人在針對議事人員，更何況周萬來已經高齡，郭國文好意思這樣做？」

洪孟楷直言，今天長者如果是自己的叔叔伯伯，大家可以接受？送紀律委員會是要讓113席立委警惕，議事攻防是「立委對立委」，大家平起平坐，絕對不要波及無辜，民進黨要幫郭國文辯護也都歡迎，因為在社會的普世價值中，沒人能夠允許年輕人對長者動手，此舉根本天理難容。

