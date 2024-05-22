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爆永豐化學出包品繼續用　國民黨：薛瑞元留給賴清德的大禮？

▲國民黨今日召開「五缺政府，衛福部把人民健康玩弄於股掌之間？」記者會。（圖／國民黨提供）

▲國民黨召開「五缺政府，衛福部把人民健康玩弄於股掌之間？」記者會。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

永豐化學公司因違反《藥事法》規定遭勒令關廠，全台醫院輸液瞬間出現缺口，目前全國庫存量恐只到下星期。國民黨今（22日）舉行「五缺政府 衛福部把人民健康玩弄於股掌之間？」記者會，質疑衛福部不但沒公告讓民眾知道哪些藥品批號有問題並全面回收，反而讓永豐化學先前的產品繼續使用，食藥署甚至派人駐廠幫忙銷庫存！國民黨呼籲賴政府應深切檢討，並酸難道這是前衛福部長薛瑞元給賴清德的一個大禮？

國民黨組發會社會部主任水雲翔表示，國民黨去年即多次召開記者會，提醒政府臺灣正面臨30年最大的缺藥潮，嚴重影響國人健康，呼籲蔡政府跟當時的賴清德候選人要重視缺藥問題，但近日仍爆發永豐化學遭勒令停業，瞬間引發生理食鹽水、葡萄糖等輸液短缺危機，影響到病人手術與住院者的權益，甚至被勒令停產的永豐化學先前的產品還可以繼續使用，完全罔顧國人安全，令人感到非常誇張。

中華民國基層藥師協會理事長沈采穎表示，食藥署三月查廠時就知道永豐化學有資料造假問題，4月19日發文給永豐化學勒令停業，到現在已有一個多月，日前520新政府上任才開始請周邊廠商協助生產相關藥品，動作過慢。

沈采穎指出，生理食鹽水需求非常高，食藥署目前的分配機制，只有醫院可取得，基層診所卻無法購得，造成大缺貨；此外，衛福部新任次長林靜儀說「輸液是吃緊但沒有缺」，形同以往食藥署說「不是缺藥，是叫不到藥」一樣，大玩文字遊戲，掩飾自己的缺失，讓人無法認同。

沈采穎強調，永豐化學遭勒令停產，衛福部應公告讓民眾知道哪些藥品批號有問題並全面回收，甚至針對已經打下去的病人進行健康監測，但食藥署反而派人駐廠幫忙銷庫存，滑天下之大稽。衛福部一邊說藥品品質不能打折扣，一邊卻協助賣劣藥，到底有多少的院內感染是因為藥品品質不良造成，政府有徹查嗎？

醫療委員會蔡明忠主委表示，永豐化學產品出問題，應該是整批下架，而不是趕快把剩餘的產品處理掉，產品既然有問題，政府要明確告知民眾為什麼還能用？民眾健康若因為這一批不合格的藥品出問題，將是更大的危機。

蔡明忠強調，政府施政不應該是遇到問題只想趕快掩蓋、處理，而是要拿出方法解決，呼籲賴政府應緊急補強，採取措施讓其他廠商增產藥品，保障全民健康。

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