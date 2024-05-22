游盈隆揭「一方法」可解立院現況　批朝野三黨領袖沒遠見

▲立法院朝野激烈衝突。（圖／記者李毓康攝）

記者郭運興／台北報導

立法院近日審查國會改革法案，院內藍綠肢體衝突、吵成一團，院外萬人到場抗議「程序黑箱」，引發各界關注。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今（22日）表示感到痛心與失望，台灣民主化已三十幾年，卻因朝野政黨領袖缺乏遠見，激化社會對立，虛擲寶貴執政光陰。他強調，這種立院內外亂象當然可以避免，他點出朝野組成「聯合政府」此法可以使政局穩定、解決問題。



游盈隆在臉書發文表示，有誰願意看到院內，朝野立委肢體碰撞，議事過程沒有理性討論，只有一路表決，完全不像深思熟慮的國會殿堂？院外，成千上萬群眾聚集，群情激昂，是新總統賴清德就任前後國會內外場景，前所未見。

游盈隆說，問題是，這種景象可以避免嗎？當然可以。台灣根本不必也不應走上這一條顛簸不平的路。因為歷史可為殷鑑，政治學理論可為依據，當總統制或議會制民主國家沒有任何政黨擁有過半數席次時，在正常情況下，某種形式的聯合政府，成為最佳的解決方案，政局才能穩定、才有效能。

游盈隆認為，如果今天不是民進黨一黨少數執政，而是民進黨與民眾黨組聯合政府，或是民進黨與國民黨組聯合政府，或是民進黨，國民黨及民眾黨組超大聯合政府，會有今天這樣的亂象嗎？絕不可能。

游盈隆直言，他痛心與失望，台灣民主化已三十幾年，獲得國際社會諸多肯定，但因朝野政黨領袖缺乏遠見、知識和氣度，寧願沈迷政黨惡鬥，激化社會對立，浪費民族精力，虛擲寶貴執政光陰，不克自拔。走錯路，路一定崎嶇難行，注定要付出巨大社會成本，誰該負責？

最後，游盈隆強調，台灣不應該再這樣下去，否則「木馬屠城記」有朝一日在台灣上演。台灣人值得過更好、更優質的民主政治生活，不分性別、年齡、階級、省籍族群和移民先後，對此他深信不疑，天佑台灣人民。

▼立法院抗議民眾。（圖／記者屠惠剛攝）