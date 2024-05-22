週五朝野再戰「聽證權」　陳玉珍：綠一案表決8次、一條吵1小時

記者鄭佩玟／台北報導

17日及昨日立法院會皆為國會改革法案爆發朝野衝突，兩日審法案皆從清晨審到深夜，但「立法院職權行使法部分條文修正草案」審查未竟，24日立法院會將繼續審查。截至目前，尚有規範聽證權、刑法增訂藐視國會罪待處理，周五的立法院恐又將不平靜。國民黨立委陳玉珍今（22日）受訪表示，以民進黨用議事拖延的速度，一個案子要表決八次，因為要重複表決，一條至少一個小時。

▲國會改革法案立院衝突未歇，週五再交鋒。（圖／記者李毓康攝）

兩次立法院會衝突下來，民進黨團砲轟藍白，黑箱作業、國會擴權、毀憲亂政，兩次衝突下來皆以「反黑箱，要審查」為訴求，審查條文時，民進黨團提議全案重付審查，退回重審，但因人數問題，舉手表決時總是不通過；藍白則稱相關修法為國會改革，欲讓陽光照進國會。

於17日立法院會的混亂中，二讀通過了總統赴立法院進行國情報告常態化，總統就職兩周內向立院送交國情報告書，並就職一個月內赴立院國情報告；昨日立法院會二讀通過，藐視國會罰則及明定官員不得反質詢，如質詢之答復不得超過質詢範圍。被質詢人不得拒絕答復、拒絕提供資料等或有其他藐視國會行為。違者經院會決議，可處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

昨日二讀通過包括強化國會人事同意權，須經2分之1立委同意，且記名投票表決，審查期間不得少於一個月，且應舉行公聽會。被提名人如為虛偽陳述或資料不實等，違規者經院會決議，可處2萬元以上20萬元以下罰鍰。

同時賦予國會調查權，得舉行聽證會，且可要求政府機關、部隊、法人、團體或社會上有關係人員提供相關文件。立院調閱文件時，拒絕、拖延或隱匿不提供相關文件，經院會決議，可處1萬元以上10萬元以下罰鍰。必要時，得詢問相關人員，命其出席為證言。

截至目前，尚有與調查權相互配合之聽證權部分待院會處理，與前述修法相配合的刑法增訂藐視國會罪。但由於相關條文的爭議性，因此預期24日將再次上演院內朝野表決大戰，昨在院外聚集的公民團體，也已經揚言周五再見。

陳玉珍對此表示，以民進黨用議事拖延的手段，一個案子要表決八次，因為要重付表決，一條至少一個小時，大概還要十幾個小時，但這是沒有肢體衝突的前提下，而週五還要繼續表決，呼籲民進黨不要再蓄意拖延議事，「若真的在乎民生、醫療法案，就不要再拖延前面的議事進行」。

