諷綠不審法案只戰「兩國論」　羅智強：眼中只有黃國昌、韓國瑜

▲立法院長韓國瑜昨日宣佈進入協商，黃國昌對院長傳達民眾黨團立場。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院會昨日繼續處理國會改革法案，藍白兩黨力拚完成三讀程序，場內有朝野立委吵得不可開交，場外則聚集多個民間團體抗議，而國會改革法案審查進度如牛步，週五藍綠白將續戰。國民黨立委羅智強今（22日）上午受訪時批評，民進黨立委昨於議場發言，完全沒有實質討論法條內容，戰的都是「兩國論」，只會攻擊立法院長韓國瑜與民眾黨團總召黃國昌。

就民進黨立委反對在野黨國會改革版本的國會聽證權、調查權與藐視國會罪等內容，昨日在議場拿布條不斷高喊，「反黑箱、反擴權」，羅智強表示，民進黨過去8年執政的時間，把自己提出的國會改革法案放在那不管，如今國民黨與民眾黨版本的國會改革法案，都是經過三場公聽會、一場專報、3個月審查與無數次的朝野協商，再加上在立法院議場幾乎兩天的焦土戰審查，請問民進黨還在鬧什麼？

羅智強批民進黨的屁股都長在臉上，昨天在立法院議場內，民進黨立委一直在抗議不給他們講話，但有嗎？每一個條文審查都讓民進黨立委有上去發言的機會；但按照民進黨的標準，過去民進黨給過在野黨上去講話的機會嗎？大家都看過，民進黨立委邱議瑩經典的，底下還有人提出異議，還能直接通過法案。

▲民進黨立委把太陽花丟向黃國昌。（圖／記者李毓康攝）

羅智強表示，昨天民進黨立委輪番上台發言，戰的都是「兩國論」，韓國瑜跟黃國昌，好像眼中只有「黃國」跟「韓國」，民進黨立委到底有討論到哪一個條文內容？每個人上台都不看條文，劈頭就是開始罵黃國昌，請問民進黨有尊重國會殿堂的討論權與發言權嗎？

羅智強諷刺，為何民進黨為何會對國會改革法案這麼緊張？當《立法院職權行使法》的聽證、調查權建立後，過去的超思案、高端案，所有民進黨下藏匿的弊案，就有機會被攤在陽光下，2016年當時的民進黨為什麼要推國會改革法案？就是要把陽光照進國會，所以不要再抹黑、扭曲，怎麼讓國會進步，才是民進黨、國民黨與民眾黨的共同責任。

