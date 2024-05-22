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梅雨來襲！石門水庫進帳270萬噸水量　水量回升至32.2%

▲經濟部北水分署指出，最近三天梅雨鋒面為石門水庫增加270萬噸水量，蓄水量回升至32.2%，圖為今天石門水庫最新狀況。（圖／北水分署提供）

▲經濟部北水分署指出，最近三天梅雨鋒面為石門水庫增加270萬噸水量，蓄水量回升至32.2%，圖為今天石門水庫最新狀況。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

這波梅雨鋒面為北部地區帶來降雨，北水分署今（22）日表示，石門水庫集水區降雨合計3天共計19.4毫米，預估可為水庫增加270萬噸水量，另外新竹寶山+寶二水庫合計降雨約10毫米，預估可為二水庫增加約20萬噸水量；另外農民關心的一期稻作正值抽穗期間供灌問題，除優先使用河川及埤塘水源供灌外，已與農水署桃園及石門管理處規畫抽穗期6月供水量為3700萬噸，將視近期降雨挹注情形及實際農作用水需求，採滾動檢討方式進行節水供灌，籲請農民安心。

北水分署指出，石門水庫今天上午7時水位為223.96公尺，蓄水量為6604萬噸，最近3天降雨蓄水率已回升至32.2%，累計自5/20迄今淨蓄水量已增加106萬噸（入流量扣除供水使用量），相較水位則由223.69公尺上升約27公分，新竹寶山+寶二水庫系統今日上午7時為止，蓄水量約2000萬噸，蓄水率已回升至54.8%，預期後續如有明顯降雨，蓄水量仍會上升。

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▲最近三天梅雨鋒面為寶山與寶二水庫增加2000萬噸水量，蓄水量回升至54.8%，圖為今天寶二水庫最新狀況。（圖／北水分署提供）

▲最近三天梅雨鋒面為寶山與寶二水庫增加2000萬噸水量，蓄水量回升至54.8%，圖為今天寶二水庫最新狀況。（圖／北水分署提供）

根據依氣象資料分析顯示，近期梅雨鋒面仍可能降雨，分署將加強守視透過節水操作及加強引水，讓水庫穩定供水。至於是否實施人工增雨規劃則視天候條件適當機動實施，以增加水庫集水區降雨機率。

此外，今年一期稻作正值抽穗期，農民關心供灌問題，分署已完成為一期供灌為主要目標，除優先使用河川及埤塘水源供灌外，已與農水署桃園、石門管理處規畫抽穗期6月供水量為3700萬噸，並視近期降雨挹注及實際農作用水需求，採每周滾動檢討方式進行節水供灌，請農民安心。

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