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社會 社會焦點 保障人權

國道驚見「學生排隊」淋雨走路　30多人揹書包沿路肩北上

▲國道三號北向大溪段今天下午5時許傳出有卅餘名旅客提著行李走路肩，相當危險。（圖／翻攝自臉書）

▲國3號北上大溪段今天傳出大批學生走路肩等危險行為。（圖／翻攝自臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

國道三號北上大溪路段今天（21日）下午5時許，一輛遊覽車疑似故障停靠路肩處，車上卅餘名旅客居然提著書包下車，沿著路肩往北行走，這一幕讓網友都捏一把汗；據指出，遊覽車是某學校校車，疑似故障後請學生下車換另一輛校車載送，目前學生已安全上車，至於遊覽車為何故障，校車司機是否違規，正由國道六隊調查釐清中。

有網友在臉書《重機車友／各區路況天氣、資訊分享中心》PO文，「校車故障、居然叫學生在高速公路上走？」「國道公路警察局是不是該關心一下這些學生在國道上走的安危」、「在車上等不行嗎？要他們下車淋雨也太誇張了，萬一有車子失控等等的，這樣誰要負責？」

▲國道三號北向大溪段今天下午5時許傳出有卅餘名學生著書包走路肩。（圖／翻攝自臉書）

據指出，遊覽車故障地點位於國道3號北上57.7K處、大溪北上路段，今天下午5時許，一輛遊覽車突然停靠路肩處，沒多久，近40名學生突然下車，沿著路肩一路往北走，在車道上車輛看到路肩處學生都紛紛閃避，還好另一輛校車隨即趕到，將學生通通載走，解除一場虛驚。

國道六隊警方表示，針對今天下午5時22分在國道三號北上57K處大溪路段通報輔助車道有故障車輛，經查證為某校學生專車，經電話聯繫該校黃姓負責人指稱，張姓駕駛人自述行經國道三號北上57.9K處時，車輛因不明原因故障而停放路肩。為避免二次事故，請車上乘客先下車至車輛前方或草叢等安全處所等候，但駕駛人本身患有疾病，導致溝通不良，引發學生誤會向前行走，故障排除後即重新將乘客引導回車內並駛離現場，本案後續將通知駕駛等相關人員到案說明。

國道六隊呼籲，用路人應遵守交通規則，依高速公路及快速公路交通管制規則第 22 條規定，汽車行駛高速公路及快速公路，不得在指定場所以外之路段裝卸貨物或上下乘客。上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，並退到安全處，可利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。

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