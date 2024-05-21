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社會 社會焦點 保障人權

中捷3刀男隨機砍人！桃捷加強車站列車監控　籲乘客保持冷靜

▲針對中捷今天發生隨機傷人事件，桃園捷運公司表示，已通告全線司機員、站務員與保全人員留意站內或列車上是否有異常狀況，圖為今年3月舉行模擬演練。（圖／桃捷公司提供）

▲針對中捷今天發生隨機傷人事件，桃園捷運公司表示，已通告全線司機員、站務員與保全人員留意站內或列車上是否有異常狀況，圖為今年3月舉行模擬演練。（圖／桃捷公司提供）

記者沈繼昌／桃園報導

針對台中捷運今天上午發生隨機傷人事件，桃園捷運公司第一時間立即通告全線，請司機員、站務員、保全人員注意是否有異常狀況，由行控中心以CCTV加強全線車站及列車監控，並呼籲旅客若在捷運站或車內發現其他旅客有任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全；桃園捷運警察隊強調，已加強各車站及隨車巡邏，確保旅客乘車安全。

▲桃園捷運公司指出，處理危安事件均並有標準處理作業程序，圖為今年3月舉行模擬演練。（圖／桃捷公司提供）

▲桃園捷運公司指出，處理危安事件均有標準處理作業程序，圖為今年3月舉行模擬演練。（圖／桃捷公司提供）

桃園捷運公司指出，機場捷運處理危安事件均訂有標準處理作業程序，在各車站及列車上均設有「旅客緊急對講機」，旅客如發現類似危安事件，可立即通報站務員及司機員即時因應處理，行控中心會立即指示車站及事故列車進站疏散旅客。

捷運公司持續辦理各類案件演練，並結合捷運警察、警察分局、派出所與消防等友軍單位進行訓練站務、保全與捷運警察遇案現場處置能力，熟悉各項標準作業流程操作。如遇危安事件之應變措施，將通知捷運警察隊快速部署警力壓制犯罪，調度線上員警及幹部到場處置並逮捕現行犯，依初、續、結報程序逐級層報，將依法偵辦以展現公權力。

▲針對中捷今天發生隨機傷人事件，桃園捷運警察隊加強巡邏。（圖／桃園捷運警察隊提供）

▲針對中捷今天發生隨機傷人事件，桃園捷運警察隊加強巡邏。（圖／桃園捷運警察隊提供）

此外，捷運公司持續落實車廂護車梭巡，預防產生模仿效應，各類案事故發生後，立即啟動應變機制，提升見警率，讓民眾看得到警察，避免在媒體報導渲染下，產生孤狼式犯罪者模仿效應。桃捷公司呼籲，旅客若在捷運系統內發現其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，並用隨身物品保護自己，在列車上可透過對講機通知司機員，在車站請通知站務人員，公司獲報後將儘速派員前往處理。

桃園捷運警察隊強調，針對機場捷運沿線各站體、長站距路線及列車車廂桃園捷運警察隊將加強編排巡邏及守望勤務，利用監視器即時監看，掌握全程狀況，並請桃捷公司站務及保全人員加強留意言行異常，或疑似攜帶危險物品之可疑對象，防範危害事件發生，加強與機場捷運警察機關建立聯防機制，並與友軍單位保持橫向聯繫，隨時情資交換，以遏止連鎖模仿效應。

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