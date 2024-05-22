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梅雨鋒面影響降雨　 第四河川分署緊急應對滿潮風險

▲經濟部水利署賴建信署長主持梅雨鋒面防汛準備視訊會議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲經濟部水利署賴建信署長主持梅雨鋒面防汛準備視訊會議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／彰化報導

依據中央氣象署預報，此次梅雨鋒面預估24日前皆有明顯降雨，且下週亦可能再度影響台灣天氣。第四河川分署指出，轄區彰化平原預估最大24小時雨量雖未超過50mm，但仍需注意瞬間強降雨，加上近期地震頻繁及適逢滿潮期間，更應加強防範山區土砂及彰化沿海鄉鎮之致災風險。

第四河川分署說明，此次彰化沿海地區需注意22日10時及23時、23日10時30分及23時30分與24日11時滿潮時間之沿海排水問題，請沿海民眾應提高警覺加強防範。

▲經濟部水利署賴建信署長主持梅雨鋒面防汛準備視訊會議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化芳苑鄉抽水機預佈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

因應梅雨鋒面來襲，由經濟部水利署賴建信署長召集水利署及所屬各單位召開「梅雨鋒面防汛準備視訊會議」，會中指示針對因應梅雨鋒面及滿潮影響，各分署除應提醒地方政府加強注意沿海地區滿潮時間之沿海排水問題及漁港溢淹風險以防範淹水災害外，亦應於鋒面過後，再次辦理道路排水側溝及排水蓋雜物清除之巡查工作，以確保排水功能正常。

分署長李友平指示，分署持續與地方政府除密切保持聯繫及相互支援合作外，亦應即時掌握與分享轄區內相關水情監控資訊，以利提早啟動各項應變作為，同時亦提醒轄區各交通主管機關針對轄管道路及橋梁應加強檢查維護、整備及預警封橋作業，以降低災害風險。

四河分署再次提醒民眾於汛期間應加強家門前水溝清淤與溝蓋阻塞物清除，以利社區排水，並請善加利用水利署水情App、防災資訊服務網濁水溪流域水情中心網站及免付費電話0800-200-699等防災避災工具，掌握即時防災避災訊息，以減少生命財產損失。

▲經濟部水利署賴建信署長主持梅雨鋒面防汛準備視訊會議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲彰化沿海地區水門。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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