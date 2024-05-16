合法清運公司掩護非法！兄弟檔租地倒廢棄物　山坡保育地也照埋

記者邱中岳／台北報導

警政署保七總隊第3大隊日前接獲情資，有不肖業者在新竹寶山鄉大片的山坡保育地，非法回填廢棄物，屢次遭到檢警查緝還不知悔改，以領有合法廢棄物許可公司為掩護，私下卻將大量廢棄物載至寶山鄉的非法分類處理場。

警政署保七總隊第3大隊調查，朱姓兄弟檔經營家族環保清運業者，涉犯多起廢棄物清理法案件屢遭檢警、環保單位查緝在案，仍不思悔改，覬覦房市大熱帶動廢棄物清除商機，以自家領有合法清運執照的公司當掩護，非法傾倒廢棄物。

▲保七總隊掌握朱姓兄弟檔以合法傾倒公司掩護非法，隨意傾倒廢棄物。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方查出，自2022年7月起，朱姓男子等人以其家族經營領有合法廢棄物清除許可的企業社、工程有限公司，涉嫌掩護未領有許可之環保有限公司，陸續承攬桃竹苗一帶事業廢棄物清除業務，逕清除至寶山鄉非法設立的分類處理場進行分類處理。

警方指出，如果找到偏僻鄉間的土地，就由朱氏兄弟出面與土地管理人簽訂承租契約，假借整地名義，實者以上述合法及非法清除車輛，將分類出的廢磚塊及營建剩餘土石方，載運到朱家承租的土地非法掩埋牟取暴利，甚至還將廢棄物傾倒至寶山鄉的保育地。

▲朱姓兄弟檔出面承租土地，以整地為藉口，偷偷傾倒建築剩餘土方等廢棄物。（圖／記者邱中岳翻攝）

保七總隊歷經逾半年鍥而不捨跟監埋伏，掌握不肖業者非法棄置事證，經現地開挖，發現大量回填土石，亦有廢塑膠、廢木材等營建事業廢棄物，非法回填體積逾4萬立方公尺，幾乎將落差三層樓高之山谷填平，經估算不法利得高達新台幣1.5億元。

保七總隊第三大隊呼籲地主應善盡土地管理人責任，業者亦應遵守環保法規，一旦遭查獲非法棄置廢棄物，不但須負責將廢棄物妥善清除處理、將污染場址復原之責任外，恐面臨最重5年刑責，並得併科最高新台幣1500萬元罰金，請民眾切勿心存僥倖，以小失大。