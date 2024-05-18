國中會考社會科「圖表題逾5成」！電動自行車、外籍移工入題

▲國中教育會考第一節考社會科，圖表題佔比超過5成。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

國中教育會考今（18日）起一連舉行兩天。會考首日、首節考社會科，國中社會科教師分析，這次社會科試題持續重視資料解讀及圖表轉譯能力，圖表試題佔比超過5成，社會科試題編排由淺而深，符合「難易適中」原則，試題取材則跨學科整合，且更佳生活化，包括高速公路回數票、電動自行車、石門水庫、外籍移工都入題。

今年國中會考共有19萬2127人報考，今天第一節考社會科。根據教育部統計資料，社會科2243人缺考，缺考率1.17%，其中又以台北考區缺考571人最多，其次為新北考區481人。

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到教育部協助解題的新北市中平國中地理科老師賈生玲表示，今年社會科試題共54題，圖表型試題佔比超過50%，顯示學生在資料解讀及圖表轉譯能力非常重要。整體而言，社會科試題編排由淺而深，符合「難易適中」原則，評量學生不同層次能力學習成果，部分試題著重跨科整合與資料閱讀，考生必須具有統整和轉譯所學知識的能力方能作答

高雄市明義國中歷史老師陳莉婷分析，這次試題取材更佳生活化，貼近人類生活相關議題，像是第41題以英國英格蘭足球超級聯賽會在最接近11月11日的比賽日舉辦，是因為英國及其殖民地為紀念第一次世界大戰犧牲將士，將11月11日訂為紀念日。學生必須理解哪一個足球聯賽最可能保有同樣的紀念活動。

高雄市路竹高中公民老師師秀玲表示，今年試題取材與時事新聞相連結，著重學科知識的實用性。例如第46到48題組題，以2022年4月政府將「電動自行車」更名、車牌進行管理等措施為題，第23題則是根據我國前四大外籍移工來源的部分資料為素材，要考生判斷我國外籍移工存在何種現象；第24 題則以高速公路回數票為素材，學生需透過網友回覆訊息，判斷高速公路回數票的說明及收費方式的變革為何。

▲國中會考今起一連舉行兩天，上午在教育部舉行社會科解題。（圖／許敏溶攝）