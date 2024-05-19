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首波梅雨一片紫紅！全台灌水5天　最猛時段「紅爆大雨熱區」出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲今年首波梅雨鋒面報到，全台有短暫陣雨或雷雨 。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

梅雨鋒面接近，中央氣象署示警，下周受鋒面影響各地有短暫陣雨或雷雨，尤其西半部有局部大雨發生機率。災害預報士賈新興也提醒，明天（20日）午後開啟「降雨模式」，連續四天西半部有局部陣雨或雷雨 ，其中雨最大時段落在明晚至21日（周二），北台灣有局部大雷雨可能。

氣象署預報，明天鋒面接近，台灣附近水氣明顯增加，環境轉不穩定，東半部、南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，下半天之後降雨範圍增加，中部以北地區降雨機率也會提高，轉為有局部短暫陣雨或雷雨的天氣，其中金馬及午後中南部地區、北部山區有局部較大雨勢發生機率；入夜後鋒面開始影響，西半部地區有局部大雨可能。氣溫方面，夜晚清晨各地低溫約23度，白天高溫約29至32度。

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▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

▲明天至21日雨勢最猛，西半部有局部大雨發生機率 。（圖／NCDR）

▲▼ 。（圖／翻攝台灣颱風論壇）

▲各國預測台灣附近雨勢一片紫紅 。（圖／翻攝台灣颱風論壇

氣象署指出，未來一周鋒面將影響至24日（周五），20至24日天氣不穩定，各地都有短暫陣雨或雷雨，鋒面附近可能伴隨短延時強降雨、雷擊、強陣風等較劇烈天氣，尤其20至22日（周三）西半部留意局部大雨，到了25日（周六）鋒面逐漸遠離，降雨趨緩，26日（周日）太平洋高壓較增強，降雨午後為主，西半部、東北部多雲到晴，午後局部短暫雷陣雨，花東局部短暫陣雨。

賈新興分析，明天午後將開啟降雨模式，預報上鋒面低壓的強度及主要降雨熱區有些微差異存在。明天午後起至24日西半部天氣為有局部陣雨或雷雨，宜花東也有局部短暫雨，其中，明晚至21日，雲林以北有局部較大雷陣雨發生機率。依據定量降水預報，以21日雨量最為明顯。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」也表示，西南季風本周終於抵達台灣附近，象徵著2024年梅雨季正式展開。根據最新預報，今年第一波的梅雨鋒面，預計明晚起接近，接著在台灣周遭滯留3至4天，幾乎整周都要與梅雨鋒面共處，最快要等周末，影響才會緩和。

台灣颱風論壇引述各國模式的雨量預報，未來5天累積降雨預測顯示台灣附近一片紫紅。論壇指出，各國對於雨量熱區預報仍有分歧，但共通點都是全台容易下雨，特別是直迎西南季風的中南部地區；梅雨鋒面的降雨，不是下不停，是陣陣雨勢為主，依據對流長出來的位置而定，中間有空檔很正常，整體來說，是很容易下雨的狀況。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR）

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