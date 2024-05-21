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社會 社會焦點 保障人權

大提琴夾藏10公斤大麻闖關　港籍男扮音樂家跨境運毒被收押

記者沈繼昌／桃園報導

香港籍歐陽姓男子今年3月自泰國曼谷搭機來台，入境桃園國際機場時，其隨身託運之大提琴被海關與航警局安檢大隊當場查出夾藏第二級毒品大麻花，經量秤共約10.162公斤，市價逾千萬元；航警局偵訊時，犯嫌辯稱是電梯工程師，因投資失利負債，被友人推薦夾帶大麻來台，原以為完成運毒後可償還債務，未料還未入境就被查獲，警訊後依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦，經檢方裁定羈押禁見，目前在押中。

▲航警局會同海關人員今年3月間查獲香港籍歐陽姓男子，託運大提琴夾藏10.162公斤大麻闖關當場被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲航警局會同海關人員今年3月間查獲香港籍歐陽姓男子，託運大提琴夾藏10.162公斤大麻闖關。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

▲航警局會同海關人員查獲香港籍歐陽姓男子，其託運大提琴夾藏第二級毒品大麻等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲大提琴夾藏第二級毒品大麻等證物。

航警局指出，21歲的港籍男子歐陽犯嫌，今年3月11日自泰國曼谷國際機場搭機來台，佯裝是音樂家，其隨身托運行李是大提琴，入境時接受海關人員檢查時察覺有異，航警局安檢人員在其大提琴內查出夾藏第二級毒品大麻花重約10.162公斤，市值逾千萬元，航警局立即報請桃園地檢署指揮偵辦。

▲航警局會同海關人員查獲香港籍歐陽姓男子，其託運大提琴夾藏10.162公斤大麻闖關被查獲。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局刑事警察大隊表示，犯嫌自稱在香港從事電梯維修工程師，月薪約3萬港幣，折合新台幣約12萬元，因沉迷股票卻投資失利積欠大筆債務無力償還，香港友人推薦高報酬帶貨工作（運毒），先前往泰國指定飯店，帶取夾藏毒品大麻花之大提琴，後搭機來台，原以為完成運毒任務可以償還債務，未料還未入境就被查獲。

航警人員偵訊後依違反毒品危害防制條例將他移送桃檢偵辦，經檢方複訊後向法院聲請羈押禁見獲准，目前在押中。

▲航警局偵訊香港籍歐陽姓男子，托運行李夾藏第二級毒品大麻被查獲，訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲香港籍男子訊後移送桃檢偵辦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

航警局表示，查獲利用大提琴夾藏大麻花毒品方式運毒，幸航警安檢會同海關人員即時查獲，防止毒品流入國內，航警局將持續加強邊境毒品查緝等把關工作，籲請民眾切勿接觸毒品，以免毒品成癮，終生受害；另運輸、販賣第二級毒品者，將處無期徒刑或10年以上有期徒刑，併科新台幣1500萬元以下罰金。

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