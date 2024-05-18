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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

昨立院外湧2千青年！藍白委「臉色一沉」　傅崐萁急call：調更多警察

▲▼ 立法院外學生抗議 。（圖／記者黃克翔攝）

▲立法院外學生抗議 。（圖／記者黃克翔攝）

記者杜冠霖／台北報導

立法院17日藍白國會改革5法表決大戰打得火熱，場外也激情不斷，不少青年至立院抗議，高喊「停止表決，實質審查」直至晚間11點左右，警方統計現場人數已近2千，警力部署也不斷增加。綠委洪申翰表示，這些群眾給藍白非常大壓力，群眾出現時國民黨、民眾黨立委「臉完全沉下去。」吳思瑤則指出，協商時，在場所有人都聽見，傅崐萁打電話，「給我多調一點警察過來」，現在立法院長是傅崐萁？可以公然指揮台灣警察？

對於昨日議事攻防，吳思瑤受訪時指出，有六位立委受傷送台大，鏡頭面前大家都可以看到施予暴力的是國民黨委員，居然還不斷帶風向抹黑，比施予暴力還嚴重，為六位就醫的委員們祝福集氣，希望很快的回到崗位上奮戰，第一次看到立法院有這麼多警察出沒，也第一次看到警察都看著秘錄器，把立委當罪犯嗎？

吳思瑤指出，甚至在院長室磋商時，自己親眼看見也聽見，傅崐萁拿起電話說，「給我多調一點警察過來」，現在立法院長是傅崐萁？可以公然指揮台灣警察、進駐立院嗎？不曉得坐在旁邊的韓國瑜有什麼感受。

吳思瑤認為，韓國瑜說要保護立委，事實上是威嚇，這是諸多荒誕、民主哭泣的一天，警察進入議場給非常大的壓力，也是緊繃的因素，王金平說即便318，他也不會動用警察權，迫害台灣民主制度，韓國瑜差王金平太遠，是傅崐萁小弟。

對於昨日攻防，洪申翰表示，因為民進黨團堅持住，所以一直到了晚上12點韓國瑜不得不休息，「其實在最後的時候我們一度聽到國民黨又想要一度表決到3點，4點。」

而昨日立院外湧入大批抗議民眾，洪申翰強調，其實外面的這些支持的群眾，這些支持者年輕人，其實真的帶給場內的國民黨跟民眾黨的人非常大的壓力，大概九點左右，當群眾一來的時候國民黨，跟民眾黨的委員幾乎臉一沉，「就是完全沉下去了。」

洪申翰表示，他們前面開始表決了、自己佔了上風，好像贏了，但是九點、十點之後，當外面的群眾一來，其實他們臉都往內沉，往下沉。所以不斷的在跟裡面議場內的國民黨、民眾黨說，現在外面的群眾正在增加，從一開始可能數十人，百來人後來三四百人甚至最後將近千人，也可能破千。

洪申翰指出，其實這對他們心理壓力是很大的，所以中間一度甚至傅崐萁，還一直不斷要求警察去， 增排警力甚至帶了棍棒、盾牌，「你知道他們怕，你知道他們非常怕。」

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